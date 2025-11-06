Ayı saldırılarında 13 kişi öldü, ülke alarma geçti! Polisler artık silah kullanabilecek

Japonya'nın kırsal bölgelerinde son yıllarda artan ayı saldırıları, güvenlik endişelerini artırıyor. Japonya Çevre Bakanlığı, bu yıl ayı saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının rekor kırarak 13'e ulaştığını açıklamıştı. Son olarak Akita eyaletindeki ayılarla mücadele çalışmalarına destek için Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli görevlendirilmişti.

Ayı tehdidinin giderek artması ve halkın panik olması nedeniyle yeni önlemler alındı. Japonya Ulusal Polis Teşkilatı (NPA), polis memurlarının ayıları itlaf etmek için silah kullanmasına izin verme kararı aldı.

13 KASIM'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Yapılan açıklamada, daha önce kullanımı özel durumlarla sınırlandırılan polis tüfeklerinin, 13 Kasım'dan itibaren halka saldıran ayılara karşı da kullanılabileceği belirtildi. Yapılan düzenleme ile ayı saldırılarının en fazla yaşandığı eyaletlerden olan Iwate ve Akita'da görevlendirilecek çevik kuvvet polislerinin, acil durumlarda doğrudan müdahalede bulunarak güvenlik riskine yol açan ayıları itlaf edebileceği aktarıldı.

İlk etapta her iki eyalete de 1 amir, yerel yetkililerle irtibattan sorumlu 1 memur ve 2 nişancıdan oluşan ikişer ekibin gönderileceği kaydedildi.

"HALKIN GÜVENLİĞİ ÖNCELİĞİMİZ"

NPA Genel Müdürü Yoshinobu Kusunoki yaptığı açıklamada, görevlendirilecek polis ekiplerine ayılarla ilgili eğitim vermek de dahil olmak üzere hazırlıklara en kısa sürede başlayacaklarını belirtti.

"Önümüzdeki hafta bölgedeki faaliyetlerimize başlayabilmeyi umuyoruz" diyen Kusunoki, yerel yönetimler ve diğer kurumlarla yakın iş birliği içinde çalışacaklarını vurgulayarak, "Halkın güvenliğini en önemli önceliğimiz olarak belirleyerek hasarı önlemek için çaba göstermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.