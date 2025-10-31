Japonya'da ayı saldırıları rekor seviyede! Ülke alarma geçti: kiralık avcı aranıyor

Japonya hükümeti, ülkede son dönemde artan ayı saldırıları nedeniyle endişelerin büyümesi üzerine ayıları avlamak için avcıları görevlendirmeye hazırlanıyor. Çevre Bakanlığı, Perşembe günü yaptığı açıklamada, yerleşim alanlarına giren ve insanlara saldıran ayılarla mücadele etmek için lisanslı avcılar ve diğer personel kiralanması amacıyla fon ayrılacağını duyurdu.

KAYDEDİLEN EN YÜKSEK ÖLÜM ORANI

BBC'de yer alan habere göre; bu karar, artan ayı tehlikesine çözüm bulmak için yapılan üst düzey toplantının ardından alınan önlemler arasında yer aldı. Bu yıl ayı saldırılarında 12 kişi hayatını kaybetti. Bu, 2000’li yıllardan bu yana kaydedilen en yüksek sayı oldu.

KAMU GÜVENLİĞİ RİSK ALTINDA

Hükümet, ayıları kamu güvenliği açısından ciddi tehdit olarak değerlendirirken polislerin de gerekli durumlarda tüfekle müdahale edebilmesi için yasal düzenleme üzerinde çalışıyor. Yetkililer, artan saldırılara karşı alınacak önlemleri Kasım ortasına kadar netleştirmeyi planlıyor.

MARKETLERE, OKULLARA BİLE GİRİYORLAR

Son dönemde ayıların süpermarketlere, liselere ve yerleşim yerlerine kadar girdiği olaylar yaşandı. Japonya’da iki tür ayı bulunuyor: Japon kara ayısı ve Hokkaido Adası’nda yaşayan, daha iri ve genellikle daha saldırgan kahverengi ayı.

100'DEN FAZLA KİŞİ YARALANDI

Bu yıl ayı saldırılarında 100’den fazla kişi yaralandı. Yaralananlar arasında popüler bir turistik bölgede otobüs durağı yakınında saldırıya uğrayan bir yabancı da var. Sorun özellikle Japonya’nın kuzeyindeki dağlık Akita bölgesinde yoğunlaşıyor. Bu bölge, can kayıplarının en fazla yaşandığı yer olarak öne çıkıyor.

SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Yetkililer, bu hafta Japonya Öz Savunma Güçleri’nin Akita yönetimine destek olmak üzere bölgeye gönderileceğini açıkladı. Kyodo ajansının haberine göre, Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi Salı günü yaptığı açıklamada, “İnsanların hayatları ve geçim kaynakları tehdit altında” dedi.

Mevcut yasalara göre askerlerin ayıları vurması yasak, ancak ölü ayıların taşınması ve yakalanması konusunda avcılara yardım edebiliyorlar. Akita Valisi Kenta Suzuki ise ayı sorunuyla sahada mücadele eden ekiplerin “artık tükendiğini” belirtti.

AÇLIKTAN İNSAN ALANLARINA YÖNELİYORLAR

Japonya’da avcıların yaşlanması ve sayılarının azalması, durumu daha da zorlaştırıyor. Bir dönem kürkü ve safrası için avlanan ayıların artık daha az hedef alınması, popülasyonun yerleşim yerlerine daha fazla yaklaşmasına yol açtı. Uzmanlara göre, iklim değişikliğinin etkisiyle kayın ağacı fıstığının azalması, aç kalan ayıların insanların alanlarına yönelmesine neden oluyor. Ayrıca, kırsal bölgelerdeki nüfusun azalması da bu tehdidi artıran bir başka etken olarak gösteriliyor.