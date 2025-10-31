Brezilya'da korkunç kaza! Virajı alamayan motosiklet sürücüsü direğe çarptı

Korkunç kaza Brezilya’da meydana geldi. Yüksek hızla viraja giren bir motosiklet sürücüsü, kontrolünü kaybederek yol kenarındaki direğe çarptı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Brezilya polisi kazaya ilişkin inceleme başlattı.