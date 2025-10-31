Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Brezilya'da korkunç kaza! Virajı alamayan motosiklet sürücüsü direğe çarptı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Brezilya’da virajı alamayan motosiklet sürücüsü direğe çarptı. Ağır yaralanan adam olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. 

Korkunç kaza Brezilya’da meydana geldi. Yüksek hızla viraja giren bir motosiklet sürücüsü, kontrolünü kaybederek yol kenarındaki direğe çarptı.

Brezilya'da korkunç kaza! Virajı alamayan motosiklet sürücüsü direğe çarptı - 1. Resim

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Brezilya polisi kazaya ilişkin inceleme başlattı.  

