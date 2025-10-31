2025'in kelimesi belli oldu! Sosyal medya ikiye bölündü, okullarda ise yasaklandı

Dijital sözlük platformu Dictionary.com 2025 için ‘yılın kelimesi'ni '6-7' ya da '67' olarak duyurdu.

NET BİR ANLAMI YOK

Özellikle Alfa kuşağı arasında giderek popülerlik kazanan '67' okullarda sık sık duyulmaya başlandı. Edinilen bilgilere göre, bu kelimenin net bir anlamı yok, bazı gençler, ‘eh işte’, ‘idare eder’ anlamında kullanıyor, bazen ise hiçbir anlam ifade etmeden kullanılıyor.

ÖZEL BİR HAREKETİ BİLE VAR

Gençlerin sıklıkla kullandığı '6-7'ye özel bir el hareketi de tanımlanıyor: Avuç içleri yukarı bakacak şekilde, eller sırayla yukarı aşağı hareket ettirilir.

Sözlüğün dilbilimi direktörü Steve Johnson’a göre bu ifade, 2025’in internet kültürünü tanımlayan 'absürtlük, iç şaka ve toplumsal sinyal' karışımını yansıtıyor.

Terimin kökeni tam olarak bilinmiyor ancak çoğu kişi rapçi Skrilla’nın 2024 yılında çıkardığı 'Doot Doot (6 7)' şarkısına ya da NBA yıldızı LaMelo Ball’un 6 feet 7 inçlik boyuyla yapılan viral videolara dayandığını düşünüyor.

OKULLARDA YASAKLANDI

Bir kişinin herhangi bir konudaki kötü performansını dalgaya alma amacıyla da kullanılan bu ifade, okullarda öğretmenler tarafından yasaklandı.

"BİR KELİME BİLE DEĞİL"

Dictionary.com’un paylaşımından sonra ise sosyal medya adeta ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar, bu terimin bir kelime bile olmadığını vurgularken, Komedyen Gianmarco Soresi ise “Kendimi yaşlanmış hissediyorum” diye yazdı.

DİĞER ADAY KELİMELER

Dictionary.com’un 2025 yılı için kısa listesinde yer alan diğer ifadeler ise şunlardı:

aura farming

Gen Z stare

tariff

tradwife

Johnson’a göre '6-7', tüm bu adaylar arasında 2025’in internetle yoğrulmuş kültürel ruhunu en iyi yansıtan terim oldu.