Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Japonya Merkez Bankası faizi sabit bıraktı

Japonya Merkez Bankası faizi sabit bıraktı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Japonya Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
Japonya Merkez Bankası, Faiz, Politika Faizi, Enflasyon, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Japonya Merkez Bankası (BoJ), merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Sürpriz yapmayan BoJ, politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 0,5'te sabit bıraktı.

 

Japonya Merkez Bankası'ndan (BoJ) yapılan açıklamaya göre, Banka, iki günlük para politikası toplantısının ardından politika faizini beklentilere paralel yüzde 0,5'te sabit bıraktı. Karar 7'ye karşı 2 oyla alındı. BoJ üyeleri Naoki Tamura ve Hajime Takata alınan karara katılmayarak faizin yüzde 0,25 daha artırılması yönünde oy kullandı.

ENFLASYON TAHMİNİ

Ekonominin tahminlere uygun şekilde şekillenmesi halinde borçlanma maliyetlerini artırmaya devam edeceği taahhüdünü yineleyen BoJ, tahminlerini değiştirmeyerek çekirdek Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) 2025 mali yılında yüzde 2,7, 2026 mali yılında yüzde 1,8 olacağı öngörüsünde bulundu.

BoJ, taze gıda hariç tüm kalemlerdeki TÜFE'nin yıllık artış oranının, pirinç fiyatları gibi gıda fiyatlarındaki artışların etkilerinin azalmasıyla 2026 mali yılının ilk yarısında yüzde 2'nin altına düşmesinin muhtemel olduğunu vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Güller ve Günahlar ne zaman, hangi gün yayınlanıyor? Yeni bölüm heyecanla bekleniyorOyuncu Sevim Erdoğan’ın gecesi kabusa döndü! Vedalaşmak için geldi, hesabını boşalttı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Motorinin ardından sıra benzinde! Rakam netleşti, akaryakıta bir büyük zam daha - EkonomiAkaryakıta bir büyük zam dahaBitcoin’de 6 yıl sonra bir ilk! Ekim geleneği bozuluyor mu? - EkonomiBitcoin’de 6 yıl sonra bir ilk!Altında düşüş devam ediyor! 'Gram' zirveden yüzde 10 geriledi - Ekonomi'Gram' zirveden yüzde 10 gerilediNakliyede akıllı dönüşüm - EkonomiNakliyede akıllı dönüşümTürk firmaları Avrupa’ya taşıyacak - EkonomiTürk firmaları Avrupa’ya taşıyacakGebze’den dünyaya ‘Türk drone’u - EkonomiGebze’den dünyaya ‘Türk drone’u
Sonraki Haber Yükleniyor...