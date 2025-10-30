Ev işlerinde yeni bir sayfa: İnsansı robot NEO bulaşıkları 5, çamaşırları 15 dakikada hallediyor

Merkezi ABD’de bulunan Norveçli robotik girişimi 1X Technologies, insansı robotu NEO’yu yılın başında tanıtmış, ilerleyen dönemlerde satışa çıkacağını duyurmuştu.

TEMEL GÖREVLERİ YERİNE GETİREBİLİYOR

Ev işlerine yardımcı olmak üzere tasarlanan insansı robot Neo, ön siparişe açıldı. Çamaşırları makineye götürme, bulaşıkları yerleştirme, yerleri süpürme, ışıkları açıp kapama ve 70 kiloya kadar yük taşıyabilme özelliklerine sahip olan bu robot, temel görevleri otonom şekilde yerine getirebilecek.

Ancak kullanıcılar, robotun daha karmaşık veya özel görevleri yapmasını istediklerinde, bu işlemler uzaktan, bir insan operatör tarafından gerçekleştirilecek. Bu da evlerin içinin robot kamerası aracılığıyla görülebileceği anlamına geliyor.

"EVLERİN İÇİ GÖRÜNTÜLENECEK"

1X CEO’su Bernt Bornich, The Wall Street Journal’a verdiği röportajda, makineyi çalıştıran yapay zekâ sinir ağının daha gerçek dünya deneyimlerinden öğrenmesi gerekenler olduğunu açıkladı. Bornich, NEO satın alan herkesin, bir insan operatörün robotun kamerasıyla evlerinin içini göreceğini kabul etmek zorunda kalacağını söyledi.

"VERİLERİNİZ OLMAZSA DAHA İYİ HALE GETİREMEYİZ"

Bornich, “Makinelere eğitim verebilmek ve nihayetinde görevlerini otonom olarak yerine getirebilmelerini sağlamak için eğitim verileri toplamak gerekiyor. Verileriniz elimizde olmazsa, ürünü daha iyi hale getiremeyiz” dedi.

Şirket, gizlilik konusunda kontrolün tamamen kullanıcılarda olduğunu söylüyor. Sistem, kişilerin bulanıklaştırılması, evde 'yasaklı alanlar' oluşturulması ve operatörün izinsiz şekilde kontrolü devralamaması gibi güvenlik önlemleri içeriyor.

BULAŞIKLAR 5, ÇAMAŞIR KATLAMAK 15 DAKİKA

1X’in kurucusu bunun sadece bir robot değil, uzun vadeli bir yapay zeka projesi olduğunu söylüyor. Hedefi ise, insanların yapmak zorunda kaldığı tüm ev işlerini zamanla otonom biçimde üstlenmesi. CEO’ya göre bir bulaşık makinesini boşaltmak beş dakika, çamaşır katlamak 15 dakika civarında sürecek.

Yaklaşık 1.68 metre olan NEO, 30 kilo ağırlığında. Yumuşak bir gövdeye sahip olan bu robotun iki gözünde kameralar gizli, böylelikle verileri topluyor. Öte yandan kum rengi, gri ve kahverengi olmak üzere üç ten rengi seçeneğiyle satışa sunuluyor.

850 BİN FİYATLA SATIŞA SUNULACAK

İlk teslimatları 2026 yılında başlayacak NEO, 200 dolarlık depozito ile ön siparişe açıldı. Robot, 20 bin dolar fiyatla satışa sunulacak (yaklaşık 850 bin TL ) veya abonelik sistemiyle ayda 499 dolar (21 bin TL) ödeyerek de kiralanabilecek.

3 yıl garantisi bulunan robot, tek şarj ile 4 saat kullanım sunuyor ve gerektiğinde kendi bataryasını otomatik olarak şarj edebiliyor.

1X, uzun vadede ofis ve endüstriyel alanlara özel insansı robotlar geliştirmeyi de planlıyor.