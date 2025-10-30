Gebze’den dünyaya ‘Türk drone’u

Drone üreticisi Altınay Savunma Teknolojileri, Gebze’deki üretim üssünde bir yıl gibi kısa sürede tam kapasiteye ulaşarak, yerli ve millî teknolojilerin geliştirilmesinde stratejik bir eşik atladı. 12 bin 500 metrekare kapalı alana sahip tesiste, gelen talebi karşılayacak şekilde kapasitesini dolduran şirket, 20’nci yılına girerken çıtayı yükseltti.

Altınay Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Z. Burak Mercan, Dilovası Makine İhtisas OSB’de 25 milyon dolarlık yatırımla kurduklarını tesiste tam kapasiteye ulaştıklarını belirterek, “Bu merkez, artık yalnızca üretim değil; ileri mühendislik, sistem entegrasyonu ve özgün teknoloji geliştirme açısından Türkiye’nin savunma altyapısına yön veren bir üs hâline geldi. Gelen talebi karşılayarak satışlarımızı geçen yıla göre yüzde 30 artırdık. 2024’te 55 milyon dolar olan ciromuzu, bu yıl 70 milyon doların üzerinde kapatmayı öngörüyoruz. 450 milyon dolar açık teklif havuzumuz, 200 milyon doların üstünde de iş stokumuz bulunuyor” diye konuştu.

Savunma teknolojilerinin sivil alanlarda da uygulanması için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Mercan, “Ürünlerimizin çift kullanım (dual) yani hem askerî operasyonlarda hem de enerji, lojistik ve afet yönetimi gibi sivil alanlarda kullanılabilecek yapıda geliştirilmesi konusunda hazırlıklar yürütüyoruz. Robotik hareket sistemlerinin medikal kullanımı ve orman yangınlarını erken tespit edebilen drone tabanlı sistemler gibi yenilikçi projeler üzerinde çalışıyoruz. Buna paralel önümüzdeki dönemde satış gelirlerimizin en az yüzde 50’si savunma tarafında yoğunlaşırken, sivil tarafın yüzde 30’lar seviyesine çıkmasını kurguluyoruz” dedi.

Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Uzak Doğu Asya’dan mühimmat üretim tesisi taleplerinin geldiğini ifade eden Mercan, Avrupa’da şirket satın alma ya da kurma gibi opsiyonları değerlendirdiklerini bildirdi.