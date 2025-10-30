Türkiye’nin gıda arzında risk yok

Cemal Emre Kurt / ANKARA - Dünya Gıda Örgütü iş birliğiyle düzenlenen “Küresel Gıda Arz Güvenliğinde Türkiye’nin Rolü” panelinde konuşan Güldal, küresel hububat üretiminin 2,4 milyar tonla tarihî seviyelere ulaştığını belirterek “Bu miktar devreden stoklarla birlikte 3 milyar tona yaklaşıyor. Sorun üretimde değil, dağılım ve erişimde” dedi. Türkiye’nin hem ekmeklik hem makarnalık buğdayda güçlü bir konumda olduğunu ifade eden Güldal, ülkemizin ekmeklik buğdayda dünya 11’incisi, makarnalık buğdayda ise 3’üncü sırada yer aldığını vurguladı.

Türkiye’nin üretim ve stok altyapısıyla her türlü senaryoya hazırlıklı olduğunu dile getiren Güldal “Dolayısıyla Türkiye’de herhangi bir gıda arz güvenliği sorunu bulunmuyor. Ülkemizde toplam hububat üretimi 42 milyon tona kadar çıktı. Buğday üretimimiz 20 milyon ton. Makarnalık üretiminde 2,2 milyon ton tüketimimize rağmen 3,8 milyon tonluk bir üretimimiz var. TMO olarak üreticiyi koruyan, sürdürülebilir üretimi destekleyen fiyat politikaları uyguluyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin ithalata ihtiyacının olmadığını söyleyen Güldal “TMO’nun 4,2 milyon tonluk kendi deposu, 14 milyon tonluk lisanslı depo kapasitesi bulunuyor. Bu kapasitenin yüzde 84’ü TMO’ya ait. Gıda arz güvenliğinin temel esası üretmek ve stok bulundurmak. Dolayısıyla biz üretmeye devam edeceğiz. Ürettiğimiz ürünleri de en iyi şekilde değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı. Güldal ayrıca, GDO’lu mısırın Türkiye’ye girişine kesinlikle izin verilmediğini vurguladı ve “Mısırda, arpada ve buğdayda hem üretim hem ihracatta güçlü konumdayız” dedi.