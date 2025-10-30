Fenerbahçe'de Alexander Sörloth bombası! En-Nesyri ve Jhon Duran planı ortaya çıktı

En-Nesyri’nin aksaması, Jhon Duran’ın nazlanması, Cenk Tosun’un kadro dışı bırakılması derken Fenerbahçe golcü avına çıktı. Elindeki isimleri yeterli bulmayan Domenico Tedesco’nun özellikle top saklayabilen, kaleye arkası dönük oynayabilen bir golcü istemesi üzerine pazara çıkan sarı lacivertliler, adı daha önce de gündeme gelen Alexander Sörloth’u gözüne kestirdi. İki sezondur formasını giydiği Atletico Madrid’de bu yıl sadece dört kez as olarak sahaya çıkan Norveçli yıldızın daha fazla süre alabileceği bir takıma gitme arzusunu fırsata çevirmek isteyen Fenerbahçe, bir nabız yoklaması yaptı.

EN-NESYRİ GİDEBİLİR

İspanyol basınına göre Atletico, piyasa değeri 25 milyon avro olan Sörloth için 35 milyon avro istiyor. Maliyetleri azaltma çabasındaki Saran yönetimi, Norveçli için ilk etapta kiralama teklifi yapmayı düşünüyor. Ancak ara dönemde hücum hattının zayıflatmak istemeyen Atletico’nun Sörloth’u ancak beklentinin üzerinde bir bonservisle satmaya razı olabileceği belirtiliyor. Duran’ı göndermeyi planlayan Fenerbahçe’nin, bu transfer için En-Nesyri’yi de satış listesine koyabileceği öğrenildi. Sarı lacivertliler ekonomik şartları dengelerse ligin ikinci yarısına bambaşka bir golcü rotasyonuyla girecek.

FENER'İ SEVİYOR

Trabzonspor formasıyla 2019-20’de 24 gol atarak Süper Lig’de krallık yaşayan, aynı sezon yedi kez ağları havalandırarak kral olduğu Türkiye Kupası’nı kaldıran Alexander Sörloth, Fenerbahçe’ye karşı dört maçta üç gol kaydetmişti.

YÖNETİM GÜCÜ

Başkan değişikliği sonrası canlanan Fenerbahçe’de Sadettin Saran farkı hissediliyor. Başkan Saran’ın panik havasına izin vermeden kontrollü ve emin adımlar atarak ilerlemesi camiayı rahatlatırken, doğru iletişimle güven kazanması takımı ayağa kaldırdı. Saran göreve geldiğinden bu yana ailesinden çok futbolcularla zaman geçirdi.

ÖDEME DOPİNGİ

Fenerbahçe’nin yeni yönetimi bir aylık süre zarfında 40 milyon avroluk ödeme gerçekleştirdi. Seçim sürecinde gemiyi yüzdüremeyecekleri iddia edilen Sadettin Saran ve ekibi, ödemeleri tıkır tıkır yaparken, sergiledikleri duruşla da gelecek için ümit verdi. Ödemelerde en ufak bir aksama yaşanmadı.

TEDESCO FENER'İN KODLARINI ÇÖZDÜ

Fenerbahçe’yi kanatlandıran Domenico Tedesco, Beşiktaş maçına takımı özel olarak hazırlıyor. Jorge Jesus ve Jose Mourinho’nun normal maçlar olarak gördüğü derbilerin önemini bildiğini vurgulayan İtalyan, “Bu karşılaşmanın camia için ne anlama geldiğinin farkındayım. Kazanmak için elimizden gelenin fazlasını yapacağız” diyerek ciddiyetini gösterdi.

EDERSON FARKI

Fenerbahçe’nin dünya yıldızı kalecisi Ederson, Tedesco’nun planlarında önemli bir rol oynuyor. Ligde forma giydiği dört maçın üçünde kalesine duvar ören sambacı, oyun kurucu özelliğiyle takıma ekstra güç katıyor. Ederson, topu oyuna sokma hızı, verdiği nokta atışı paslarla hem rakibin presini kırıyor hem de takımın hücum gücünü artırıyor.

ALVAREZ SEVİNCİ

Fenerbahçe, derbiye tam kadro çıkacak. Gaziantep maçında sakatlık yaşayan Alvarez’in ciddi bir sorunu olmadığının belirlenmesiyle sarı lacivertlilerde eksik oyuncu kalmadı. Kazanan kadroyu bozmayı düşünmeyen Tedesco, derbiye Stuttgart ve Gaziantep maçlarında sahaya sürdüğü on birle çıkacak.