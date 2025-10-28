Sofyan Amrabat, İspanyolları mest etti: Para hazır, Fenerbahçe'nin kapısını çalacaklar

Sezon başında Fenerbahçe'den kiralanan Sofyan Amrabat, Real Betis'te performansıyla takdir toplarken bonservisi için harekete geçildi.

İSPANYOL EKİBİ PARAYI HAZIRLADI

Fichajes'te yer alan habere göre; Real Betis, Faslı orta saha oyuncusu Amrabat'ın performansından son derece memnun. İspanyol ekibinin, Faslı futbolcunun bonservisini almak istediği ve bu doğrultuda Real Betis'in oyuncu için 10 milyon avroyu gözden çıkardığı kaydedildi.

FENERBAHÇE YÜKSELİŞİNİN FARKINDA

Fenerbahçe'nin de Amrabat'ın yükselişinin farkında olduğu ve futbolcunun satışı için aceleci olmayacağı ifade edildi. Sarı-lacivertlilerin anlaşmayı daha yüksek bir rakamdan yapmak isteyeceği belirtildi. Haberde, Amrabat'ın bonservisiyle transferinin Real Betis'in projesinin merkezinde yer aldığı ve futbolcunun geleceği adına bir dizi görüşmelerin yürütüldüğü vurgulandı.

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO

Piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösterilen Sofyan Amrabat'ın, Fenerbahçe ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Faslı futbolcu, bu sezon Real Betis formasıyla çıktığı 7 maçta gol ya da asist katkısı veremedi.