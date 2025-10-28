Fenerbahçe'de ayrılık kapıda: Szymanski için Bundesliga sürprizi

Fenerbahçe'nin Temmuz 2023'te Dinamo Moskova'dan 9 milyon 750 bin euro bonservis karşılığında kadrosunda renklerine bağladığı, teknik direktör Domenico Tedesco'nun göreve gelmesiyle birlikte yedek kulübesine çekilen Sebastian Szymanski, transfer iddiasıyla gündeme geldi. Polonyalı oyuncunun, ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceği iddia edildi.

BUNDESLIGA'DAN İLGİ VAR

Sky'ın haberine göre; Fenerbahçe, uygun bir teklif gelmesi halinde Szymanski'nin satışına onay verebilir. Sarı-lacivertliler ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcuya, Bundesliga'dan ilgi olduğu aktarıldı.

125 MAÇTA 22 GOL

Piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen Sebastian Szymanski, Fenerbahçe formasıyla 125 maça çıktı. Son dönemdeki performansı nedeniyle sarı-lacivertli taraftarların zaman zaman tepksiini öeken Polonyalı oyuncu, bu karşılaşmalarda 22 gol ve 30 asistlik performans sergiledi.