Fenerbahçe'de ayrılık kapıda: Szymanski için Bundesliga sürprizi

Fenerbahçe'de ayrılık kapıda: Szymanski için Bundesliga sürprizi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe, Sebastian Szymanski, Bundesliga, Transfer, Ara Transfer Dönemi, Fenerbahçe Kulübü, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sarı-lacivertlilerde zaman zaman taraftarların tepkisini çeken Sebastian Szymanski için ayrılık ihtimali konuşuluyor. Güncel piyasa değeri 14 milyom euro olarak gösterilen Polonyalı futbolcunun, ara transfer döneminde Bundesliga'ya gidebileceği belirtildi.

Fenerbahçe'nin Temmuz 2023'te Dinamo Moskova'dan 9 milyon 750 bin euro bonservis karşılığında kadrosunda renklerine bağladığı, teknik direktör Domenico Tedesco'nun göreve gelmesiyle birlikte yedek kulübesine çekilen Sebastian Szymanski, transfer iddiasıyla gündeme geldi. Polonyalı oyuncunun, ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceği iddia edildi.

Fenerbahçe'de ayrılık kapıda: Szymanski için Bundesliga iddiası - 1. Resim

BUNDESLIGA'DAN İLGİ VAR

Sky'ın haberine göre; Fenerbahçe, uygun bir teklif gelmesi halinde Szymanski'nin satışına onay verebilir. Sarı-lacivertliler ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcuya, Bundesliga'dan ilgi olduğu aktarıldı.

125 MAÇTA 22 GOL

Piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen Sebastian Szymanski, Fenerbahçe formasıyla 125 maça çıktı. Son dönemdeki performansı nedeniyle sarı-lacivertli taraftarların zaman zaman tepksiini öeken Polonyalı oyuncu, bu karşılaşmalarda 22 gol ve 30 asistlik performans sergiledi.

