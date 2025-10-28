Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı: Bu kadarını beklemiyordum

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Portekiz Kupası'nda Tondela ile oynayacakları karşılaşma öncesi basın toplantısında açıklamalar yaptı.

"BU KADAR ÇABUK DÖNMEYİ BEKLEMİYORDUM"

Fenerbahçe'den ayrılığının ardından Benfica'ya dönüşünün beklenmedik olduğunu söyleyen Mourinho, "Fenerbahçe'den ayrıldığımda, bu kadar çabuk futbola dönmeyi beklemiyordum. Seçimimde seçici olmak, bana motivasyon ve sorumluluk verecek bir şeyi kabul etmek istedim ancak Benfica'dan teklif gelince hemen kabul ettim." dedi.

TRANSFER SÖZLERİ

Transfere ilişkin konuşan Portekizli çalıştırıcı, "Takımı daha iyi tanıdıkça bir veya iki kilit oyuncunun yeterli olacağını düşünüyorum. Kimseden oyuncu istemedim, bana da kimse söz vermedi. Sadece analizimi yapıyorum. Benim görevim elimdeki oyuncularla en iyisini yapmak. Eğer yönetim ocakta uygun profilde bir veya iki isim getirebilirse harika olur." ifadelerini kullandı.

"SÖZLEŞMEMDE ETİK BİR MADDE VARDI"

Benfica'daki seçim süreci hakkında da konuşan Mourinho, "Ne Başkan Rui Costa ne de sportif direktör Mario Branco benimle seçim süreci hakkında konuştu. Sadece sözleşmemde etik bir madde vardı; yeni yönetim isterse değişiklik yapabilirdi. Onun dışında bana sadece Benfica'yı anlattılar." dedi.