Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe ve En-Nesyri yorumu: Beşiktaş derbisi tahmini dikkat çekti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve eski teknik direktörü Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertli takımın deplasmanda 4-0 kazandığı Gaziantep FK maçını değerlendirdi. Ünlü yorumcu, 2 Kasım'da Dolmabahçe'de oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisiyle ilgili de konuştu.

Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertli takımın deplasmanda 4-0'lık Gaziantep FK galibiyetinde attığı 2 golle en büyük pay sahiplerinden olan Youssef En-Nesyri ve gelecek hafta oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi hakkında dikkat çeken sözler sarf etti.

"PENALTILARI ATSA GOL KRALIYDI"

Sports Digitale YouTube kanalında konuşan eski futbolcu, "En-Nesyri için 'Bundan bir şey olmaz' deniyor ama 7 gol, geçen sezon 'Bundan bir şey olmaz' 30 resmi gol ve sıfır penaltı. Penaltıları atsa Türkiye'nin gol kralıydı. hiç tartışmayalım değil mi? Bazı oyuncularla ilgili 'Çok iyi golcü' deniyor. Bir kere, çok iyi golcü çok az adama söylenir. Mesela santrfor Harry Kane çok iyi futbolcudur, aynı zamanda çok iyi golcüdür. Icardi, çok iyi futbolcu ve fit olduğu zaman çok da iyi golcü. Dzeko da çok iyi futbolcu, çok iyi santrfor. En-Nesyri'den hiç beklemeyin aldı, verdi, indirdi falan, öyle bir şey yok. En-Nesyri kutuya girdiği zaman çok kişiyi kel bırakır, saç baş yoldurur ama bir anda da ilk yarıyı 2-0 kapattırır" dedi.

"ZOR PUAN KAYBEDER"

Canlı yayında 2 Kasım'da yapılacak Beşiktaş derbisine de değinen Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe, önümüzdeki hafta Beşiktaş maçını da kazanarak dönecek olursa, devre arasına kadar ciddi bir ivme yakalar ve zor puan kaybeder diye düşünüyorum. Çünkü takım daha da güçlenecektir" ifadelerini kullandı.

