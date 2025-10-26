Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisini işaret etti: Göreceğiz

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Sergen Yalçın, rakiplerinin pozisyona girmeden gol attığını söyledi.

Karşılaşmayı değerlendiren Sergen Yalçın, "Üzüldük. Maça çok güzel başlamıştık. Bugün güzel bir gece olacak gibi gözükürken takımımız klasik sıkıntılarını yaşamaya başladı. Oyunu rakibe verdik. Rakibin üzerimize gelmesine müsaade ettik. Futbol anlamında belki kötü oynadık ama ikinci yarıda 4-5 tane atamadığımız yüzde 100'lük pozisyonlar vardı. Çok rahat geçecek gibi gözüken maçtan beraberlikle ayrıldık. Klasik sorunlarımızı yaşamaya devam ediyoruz." sözlerini sarf etti.

"FENERBAHÇE MAÇINDA GÖRECEĞİZ"

Süper Lig'de bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde değinen deneyimli çalıştırıcı, "Taraftarımız tabii ki mutsuz. Mevcut durumdan mutlu değiller. Onlar da tepkilerini dile getiriyorlar. Oyuncuların sahada her şeylerini vermelerini bekliyorlar. Bu çok normal, taraftar tabii ki tepkisini gösterecek. Onlara sabırlı olmaları gerektiğini, bu sorunları çözmeye çalıştığımızı söyledim. Önümüzde uzun bir süreç var. Fenerbahçe maçında göreceğiz. Orada çok daha mücadele eden, daha sağlam duran, daha kaliteli ve ruhlu oynayan bir Beşiktaş takımı oluşturmaya çalışacağız." dedi.

"DERBİYE İYİ HAZIRLANACAĞIZ"

Maçın ardından basın toplantısında konuşan Yalçın, "Oyuna iyi başladık. Bizim için güzel bir gece olacak gibiydi. Erken gol bulduk, öne geçtik. Ardından penaltı kaçırdık ve hemen ardından gol yedik. İkinci yarı 3-4 pozisyona girdik, gol yapamadık. Rakiplerimiz pozisyona girmeden gol atıyor. Bu konuda şanssızlık yaşıyoruz. Hepsini buna bağlayamayız. Ciddi zaman harcıyoruz ekiple. Kolay değil. Önümüzdeki derbi maçta Fenerbahçe ile oynayacağız. O maça da iyi hazırlanacağız. İnşallah alacağımız sonuçla kendimizi camiaya ve taraftara affettireceğiz." diye konuştu.

"2-3 TRANSFER DÖNEMİ GEREKİYOR"

Beşiktaş'ın sorunlarına değinen Yalçın, "Bu, bugünün sorunu değil. 4-5 senedir üstüne koyarak gelen bir sorun. Ben sorunları çözmeye geldim. Sorunları çözecek birikimim olduğunu düşünüyorum ama sorunumuz hemen çözülebilecek bir sorun değil. 2-3 transfer dönemi gerekiyor. Şu anda sorunları çözmek zor. Takımı toparlamak için çok çalışıyoruz. Her şeyi muazzam yapmaya çalışıyoruz. Bazı problemleri de burada konuşamıyoruz. Ben bunları çözerim, benim için çok zor değil. Taraftarımız da mutsuz. Onlar için de ciddi problemler doğuyor sonuç açısından. Zaman lazım, beklemek lazım. Ne kadar bu zaman olur, bize ne kadar zaman verilir bilemiyorum. Kısmet, göreceğiz her şeyi." değerlendirmesinde bulundu.

"DERBİLERİ HERKES KAZANMAK İSTER"

Gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisiyle ilgili de açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam, "Derbileri herkes kazanmak ister. O duyguyu taraftar da yaşamak istiyor. O maçı kazanmak için iyi çalışıp her şeyi yapacağız. Taraftar mutsuz, bu gidişat iyi gidişat değil. Büyük takım grafiği çizmiyoruz. Mevcut pozisyon bu. En iyisini yapmaya çalışıyoruz." dedi.

"BENİM DEĞİL, OYUNCUNUN İŞİ"

Oyuncularının kaçırdığı gollere bir şey yapamayacağını söyleyen Yalçın, "Altıpas içinde 5 tane top kaleye girmiyorsa bunun için ne yapabilirim. Bunun bir çalışması yok. Altıpastan içeri girmiyorsa bu şanssızlıktır. Çok iyi oyun oynamıyoruz. Çok iyi mücadele etmiyoruz. Bunları anlıyorum ama kaçan gole bir şey diyemiyorum. Bunlar çözülecek konular değil. Oyunu zamanla düzeltebiliriz ama top altıpastan kaleye girmiyorsa bu benim işim değil, oyuncunun işi." ifadelerini kullandı.

Yalçın, yeni yapılanmayı siyah-beyazlı takımın scout şefi Eduard Graff ile mi yoksa kendi ekibiyle mi yapacağına yönelik soruya "Onların yaptığı işi görüyorsunuz zaten. Üstü kapalı anlatmaya çalışıyorum bazı şeyleri. Futbol zor oyun. Bize zaman lazım diyorum. Ben bunu çözerim ama zaman lazım. Yarın da çözemem. Benim için asıl olan Beşiktaş. Bütün kupaları alınca 3 ay duramadım. Benden sonra 9 hoca değişmiş burada. Aynı şeyleri yapıp farklı sonuç beklemek deliliktir." cevabını verdi.