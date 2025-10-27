Rıdvan Dilmen'in maç sonu Galatasaray yorumu gündem oldu: Futbolcuların yüzde 80'i bilmiyordur

Rıdvan Dilmen, Süper Lig lideri Galatasaray'ın, konuk ettiği Göztepe karşısında elde ettiği 3-1'lik galibiyeti yorumladı. Sports Digitale'da konuşan eski milli futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un kadro tercihlerine vurgu yaparken, sarı-kırmızılı oyuncuların maç maç konsantre olduğunu söyledi.

"MEDYANIN HİÇ YANILMADIĞI TAKIM GALATASARAY"

"Okan Buruk’ta büyük sürprizler olmuyor, hatta küçük sürprizler de olmuyor. Bugün herhalde ligimizde medyanın hiç yanılmadığı takım Galatasaray'dır. 'Böyle çıkar.' dediler, böyle çıktı. Okan Buruk genelde bu tip şeyleri yapıyor; savunmayı ve ön tarafı Bodo maçından sonra bozmadı, sadece zaruriyetten Torreira’yı değiştirmek zorunda kaldı."

"UZAYDAN BİR ADAM GELDİ; OSIMHEN"

"Fenerbahçe'ye 'Tadic'le, Dzeko'yla nasıl şampiyon olmaz?' diyorsunuz ama diğer taraftan da yetmemiş gibi uzaydan Osimhen diye bir adam geliyor. Hakikaten dünya futbolunda çok özel bir hedef santrfor. Galatasaray, 10 haftada 9 galibiyet ve bir beraberlik aldı. Türkiye’de oynadığı 21 maçta bir defa berabere kaldı, diğer maçları kazandı. Bunu sadece kadro veya stat kalitesiyle ölçemeyiz; burada hoca kalitesi de var. O kadar güç farkı oldu ki Fenerbahçe, elinden gelen her şeyi yapmasına rağmen Galatasaray’ı yakalayamıyor. Maçı izliyorsunuz, 'Acaba Göztepe Galatasaray’a rakip olabilir mi?' diyorsunuz. Göztepe’nin 10 kişi kalması da önemli ama belli bir yerden sonra Galatasaray’ın yetinmeyip baskıya devam etmesi ve bunu Avrupa’da maça çıktıktan 3,5 gün sonra yapması değerli."

"ABARTMIYORUM, YÜZDE 80'İ BİLMİYORDUR"

"Galatasaray, diğer kulüplerin yapmadığını yapıyor; bu kulüplerden biri de Fenerbahçe. Galatasaray, maçlara maç maç bakıyor. Abartmıyorum, Osimhen’e, Torreira’ya, Sánchez’e sorsanız 'İki hafta sonra kiminle oynuyorsunuz?' diye, futbolcuların yüzde 80’i bilmiyordur. Maç maç konsantre olup, oynayıp çıkıyorlar."

"ICARDI DE BİLMELİ"

"Icardi, saygı göstermek zorunda çünkü önünde şu anda sağlıklı ve formda bir Osimhen var. Icardi, Avrupa arenasındaki güçlü maçlarda şu andaki fizik kapasitesiyle sıkıntı yaşayabilir. Büyük bir sakatlık geçirdi, o yüzden yüzde 5'lik, yüzde 10'luk artışlar olacaktır. Zamana ihtiyacı olduğunu Icardi de bilmeli. Önemli olan, bu süreçte onun daha fazla çalışması. "

"SAHANIN EN İYİSİ TARIŞMASIZ SARA"

"Attığı golden bağımsız söylüyorum sahanın tartışmasız en iyisi Gabriel Sara. Benim için çok önemli bir oyuncu. Tam bir 8 numara, 10 ve 6 numara da oynar ki hoca, hepsini oynatıyor. 'Niye Brezilya Milli Takımı'na gitmiyor?' diyordum ama sakatlandı ve bir ay ara verdi, sonra garip bir şekilde bir düşüş oldu. Hatta sezona da çok iyi başlamadı."