Göztepe'den Galatasaray isyanı: Her sene aynı film
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'da deplasmanda 3-1 mağlup olan Göztepe, mücadelenin ardından sosyal medya hesabından hakem kararlarına tepki gösterdi.
Ege temsilcisi, Galatasaray'a 3-1 kaybettikleri maçın ardından Malcom Bokele'nin 42. dakikada gördüğü kırmızı karta tepki gösterdi.
İzmir ekibinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Her sene aynı film!" şeklinde paylaşım yapıldı.
