Göztepe'den Galatasaray isyanı: Her sene aynı film

Göztepe'den Galatasaray isyanı: Her sene aynı film

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Göztepe&#039;den Galatasaray isyanı: Her sene aynı film
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'da deplasmanda 3-1 mağlup olan Göztepe, mücadelenin ardından sosyal medya hesabından hakem kararlarına tepki gösterdi.

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 3-1 yenilen Göztepe, maçın ardından hakem kararlarına tepki gösterdi.

Ege temsilcisi, Galatasaray'a 3-1 kaybettikleri maçın ardından Malcom Bokele'nin 42. dakikada gördüğü kırmızı karta tepki gösterdi.

İzmir ekibinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Her sene aynı film!" şeklinde paylaşım yapıldı.

