Bağımlılıkla Mücadele Akademik Danışma Kurulu oluşturulacak, Bölgesel Gençlik Çalıştayları düzenlenerek gençlerin bağımlılıkla mücadelede öncü roller üstlenmeleri sağlanacak.

ESMA ALTIN - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bağımlılıkla mücadeleye karşı önümüzdeki yıl Gençlik Projeleri Destek Programı dâhilinde Bağımlılıkla Mücadele Temalı Proje Destek Çağrısını başlatacaklarını söyledi.

TBMM Genel Kurulunda konuşan Bakan Bak, gençlere yönelik çalışmalar yürüten kurum ve kuruluşların projelerine 200 milyon TL destek sunacaklarını kaydetti.

Bağımlılıkla Mücadele Kampı programını hayata geçireceklerinin de bilgisini veren Bak, “Bağımlılıkla Mücadele Akademik Danışma Kurulunu kuracağız. Bölgesel Gençlik Çalıştayları düzenleyerek gençlerimizin bağımlılıkla mücadelede öncü roller üstlenmelerini sağlayacağız. Ayrıca Bağımlılıkla Mücadele Elçileri Programı’nı hayata geçireceğiz” dedi.

Beslenme ve barınma konusunda muhalefet milletvekilleri tarafından yapılan eleştirilere cevap veren Bak, yurtlarda beslenme, elektrik, su, internet temizlik, ısınma, güvenlik gibi hizmetler göz önünde bulundurulduğunda; bir öğrenci için harcanan tutarın aylık 15 bin TL olduğunu kaydederek, “Şu anda bir milyon öğrencimizi yurtlarda ağırlıyoruz. Buna göre yıllık maliyetimiz 150 milyar TL’dir. Bu miktar, bakanlığımızın yıllık bütçesinin yarısıdır. Buna yıllık 66 milyar TL’yi bulan burs ve kredi ödemeleri de eklendiğinde, üniversiteli gençlerimiz için kullandığımız kaynak 216 milyar TL’ye ulaşıyor. Bu tutar, bakanlık bütçemizin yüzde 72’sine karşılık geliyor” diye konuştu.

BİR MİLYONU AŞKIN ÖĞRENCİYE YARDIM

Üniversite öğrencilerine kulüp destek programı (ÜNİDES) kapsamında beş dönem boyunca 4 bin 444 projeye 338 milyon 260 bin TL destek sağladıklarını belirten Bak, “Bugün ülkemizdeki her üç öğrenci topluluğundan biri bu destekten faydalandı. 1 milyon 155 bin gencimizle temas etmiş olduk. Altıncı dönem başvurularımız da başladı, gençlerimizin bu dönemde de rekor bir başvuru yapmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.



