Galatasaray'da şok: Yıldız isim Trabzonspor maçında yok

Galatasaray'da şok: Yıldız isim Trabzonspor maçında yok

- Güncelleme:
Galatasaray&#039;da şok: Yıldız isim Trabzonspor maçında yok
Spor Haberleri

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi konuk eden Galatasaray'da Kolombiyalı savunmacı Davinson Sanchez, Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.

Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi konuk eden Galatasaray'da yıldız savunmacı cezalı duruma düştü.

Sarı kırmızılılarda Davinson Sanchez, 16. dakikada sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

Kolombiyalı oyuncu, Süper Lig'in 11. haftasındaki Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

 

