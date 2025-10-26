Galatasaray'da şok: Yıldız isim Trabzonspor maçında yok
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi konuk eden Galatasaray'da Kolombiyalı savunmacı Davinson Sanchez, Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.
Sarı kırmızılılarda Davinson Sanchez, 16. dakikada sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.
Kolombiyalı oyuncu, Süper Lig'in 11. haftasındaki Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.
