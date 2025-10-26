Singo ne zaman dönecek? Galatasaray Göztepe maçında forma giymeyecek!

Singo ne zaman dönecek, sakatlık durumu nedir soruları gündemde. Süper Lig’de liderliğini sürdüren sarı-kırmızılı ekipte, başarılı savunma oyuncusunun durumu taraftarlar tarafından merakla takip ediliyor.

SİNGO NE ZAMAN DÖNECEK?

Galatasaray’da Beşiktaş derbisinde sakatlık yaşayan Wilfried Singo’nun dönüş tarihi netleşti. Singo tedavi sürecini büyük ölçüde tamamlarken teknik ekibin riske etmemesi nedeniyle Göztepe karşılaşmasında forma giymeyecek.

Sağlık ekibinden alınan bilgilere göre Singo’nun 1 Kasım’da oynanacak Trabzonspor maçına kadar hazır hale gelmesi bekleniyor. 24 yaşındaki futbolcu bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 7 maçta görev aldı ve 1 asistlik katkı sağladı.

GALATASARAY GÖZTEPE MAÇINDA SİNGO NEDEN YOK?

Wilfried Singo Beşiktaş maçında yaşadığı sakatlık sonrası tedavi sürecini tamamlamak üzereyken, teknik direktör Okan Buruk tarafından Göztepe karşılaşmasında dinlendirilecek. Oyuncunun kas bölgesindeki sakatlığın yeniden nüksetmemesi için bugünkü mücadelede riske edilmemesine karar verildi.

GALATASARAY GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Göztepe maçı 26 Ekim Pazar günü saat 17.00’de Rams Park’ta oynanacak. Mücadelede düdüğü Oğuzhan Çakır çalacak. Çakır’ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Candaş Elbil üstlenecek, dördüncü hakem olarak ise İlker Yasin Avcı görev yapacak. Maç beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.