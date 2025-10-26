Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Singo ne zaman dönecek? Galatasaray Göztepe maçında forma giymeyecek!

Singo ne zaman dönecek? Galatasaray Göztepe maçında forma giymeyecek!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Singo ne zaman dönecek? Galatasaray Göztepe maçında forma giymeyecek!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray’da Beşiktaş derbisinde sakatlanan Wilfried Singo’nun sahalara dönüş tarihi belli oldu. Singo ne zaman dönecek, sakatlık durumu nedir merak edilirken detaylar da Okan Buruk tarafından açıklandı.

Singo ne zaman dönecek, sakatlık durumu nedir soruları gündemde. Süper Lig’de liderliğini sürdüren sarı-kırmızılı ekipte, başarılı savunma oyuncusunun durumu taraftarlar tarafından merakla takip ediliyor.

Singo ne zaman dönecek? Galatasaray Göztepe maçında forma giymeyecek! - 1. Resim

SİNGO NE ZAMAN DÖNECEK?

Galatasaray’da Beşiktaş derbisinde sakatlık yaşayan Wilfried Singo’nun dönüş tarihi netleşti. Singo tedavi sürecini büyük ölçüde tamamlarken teknik ekibin riske etmemesi nedeniyle Göztepe karşılaşmasında forma giymeyecek.

Sağlık ekibinden alınan bilgilere göre Singo’nun 1 Kasım’da oynanacak Trabzonspor maçına kadar hazır hale gelmesi bekleniyor. 24 yaşındaki futbolcu bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 7 maçta görev aldı ve 1 asistlik katkı sağladı.

Singo ne zaman dönecek? Galatasaray Göztepe maçında forma giymeyecek! - 2. Resim

GALATASARAY GÖZTEPE MAÇINDA SİNGO NEDEN YOK?

Wilfried Singo Beşiktaş maçında yaşadığı sakatlık sonrası tedavi sürecini tamamlamak üzereyken, teknik direktör Okan Buruk tarafından Göztepe karşılaşmasında dinlendirilecek. Oyuncunun kas bölgesindeki sakatlığın yeniden nüksetmemesi için bugünkü mücadelede riske edilmemesine karar verildi.

Singo ne zaman dönecek? Galatasaray Göztepe maçında forma giymeyecek! - 3. Resim

GALATASARAY GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Göztepe maçı 26 Ekim Pazar günü saat 17.00’de Rams Park’ta oynanacak. Mücadelede düdüğü Oğuzhan Çakır çalacak. Çakır’ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Candaş Elbil üstlenecek, dördüncü hakem olarak ise İlker Yasin Avcı görev yapacak. Maç beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Güllü'nün ailesinden suç duyurusu: Primlere fırsat vermeyeceğiz
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çağatay Ulusoy hasta mı, sağlık durumu nasıl? Gözler Ulusoy’un yapacağı açıklamaya çevrildi - HaberlerÇağatay Ulusoy hasta mı, sağlık durumu nasıl? Gözler Ulusoy’un yapacağı açıklamaya çevrildi28 Ekim özel sektöre yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatili öncesi merak edildi! - Haberler28 Ekim özel sektöre yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatili öncesi merak edildi!Stranger Things 5. sezon ne zaman, kaç bölüm yayınlanacak? Netflix yayın tarihini açıkladı! - HaberlerStranger Things 5. sezon ne zaman, kaç bölüm yayınlanacak? Netflix yayın tarihini açıkladı!Turistik Doğu Ekspresi seferleri başlıyor! Doğu Ekspresi biletleri nereden alınır, ne kadar? - HaberlerTuristik Doğu Ekspresi seferleri başlıyor! Doğu Ekspresi biletleri nereden alınır, ne kadar?İstanbul'da yarın yağmur var mı? 25 Ekim-29 Ekim İstanbul Hava Durumu - Haberlerİstanbul'da yarın yağmur var mı? 25 Ekim-29 Ekim İstanbul Hava DurumuBodrum elektrik kesintisi: 26 Ekim Pazar günü ADM Elektrik duyurdu, Bodrum'da elektrikler ne zaman gelecek? - HaberlerBodrum elektrik kesintisi: 26 Ekim Pazar günü ADM Elektrik duyurdu, Bodrum'da elektrikler ne zaman gelecek?
Sonraki Haber Yükleniyor...