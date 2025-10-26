Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Antalyaspor Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? Süper Lig heyecanı bugün sahne alacak!

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında oynanacak Antalyaspor - RAMS Başakşehir mücadelesi 26 Ekim Pazar günü futbolseverlerle buluşacak. Antalyaspor Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak soruları ise cevap buldu.

Başakşehir ise son 7 lig maçında Antalyaspor’a karşı 4 kez puan kaybetti. İki takım arasında oynanan son 17 maçın sadece 4'ü karşılıklı gollerle sonuçlanırken, 4 mücadeleyi de Başakşehir kazandı. Peki, Antalyaspor Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Antalyaspor Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? Süper Lig heyecanı bugün sahne alacak! - 1. Resim

ANTALYASPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Antalyaspor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geliyor. Antalyaspor Başakşehir maçı beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu’nda oynanacak maç şifreli platform üzerinden izlenebilecek. 

Antalyaspor Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? Süper Lig heyecanı bugün sahne alacak! - 2. Resim

ANTALYASPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Antalyaspor ile RAMS Başakşehir arasındaki Süper Lig mücadelesi 26 Ekim Pazar günü oynanacak. Karşılaşma bugün saat 14.30’da başlayacak.

