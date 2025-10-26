El Clasico Real Madrid - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta? Arda Güler ilk 11'de bekleniyor!

El Clasico yıldız oyuncuların düellosuna sahne olacak. Real Madrid’de Kylian Mbappe ve Arda Güler, Barcelona cephesinde ise gözler genç yetenek Lamine Yamal, orta sahada Frenkie De Jong ve yeni transfer Marcus Rashford üzerinde olacak. Peki, Real Madrid - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta, Arda Güler ilk 11'de mi?

REAL MADRİD - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid ile Barcelona El Clasico heyecanında karşı karşıya gelecek. Santiago Bernabeu Stadyumu’nda oynanacak Real Madrid - Barcelona maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

EL CLASİCO NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Madrid - Barcelona maçı El Clasico 26 Ekim Pazar günü saat 18.15’te başlayacak. La Liga’da Real Madrid 24 puanla lider, Barcelona ise 22 puanla ikinci sırada yer alıyor.

REAL MADRİD - BARCELONA MAÇINDA ARDA GÜLER İLK 11'DE Mİ?

İspanyol basınına göre Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, milli yıldız Arda Güler’e El Clasico’da ilk 11’de şans verecek. Şampiyonlar Ligi’nde Juventus karşısında maçın yıldızı seçilen Arda, bu kez Barcelona karşısında mücadele verecek.

REAL MADRİD - BARCELONA MAÇ KADROSU MUHTEMEL İLK 11

Real Madrid: Courtois, Valverde, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Camavinga, Arda Güler, Bellingham, Vinicius Jr., Mbappe

Barcelona: Szczesny, Garcia, Araujo, Cubarsi, Balde, Pedri, De Jong, Yamal, Fermin, Rashford, Ferran Torres