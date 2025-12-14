Gizliliği kaldırılan belgelere göre ABD ordusu, Soğuk Savaş yıllarında Japonya’da sahte hidrojen bombalarıyla nükleer tatbikatlar gerçekleştirdi.

Soğuk Savaş döneminde Japonya’da konuşlu ABD askerlerinin nükleer tatbikatlar yaptığı iddia edildi.

Kyodo ajansının haberine göre, gizliliği kaldırılan “Komuta Kronolojisi” başlıklı diplomatik kayıtlar incelendi. Belgeler, ABD güçlerinin 1971-1975 yılları arasında Japonya’da nükleer senaryolara hazırlandığını tespit edildi.

OKİNAWA’DA SAHTE HİDROJEN BOMBALARIYLA TATBİKAT

İncelemeye göre ABD askerleri, Okinawa Adası’nda birden fazla sahte hidrojen bombası tatbikatı yaptı. Kayıtlarda, bu tatbikatların muhtemel bir nükleer saldırıya hazırlık kapsamında gerçekleştirildiği bilgisi yer aldı. Tatbikatlara Japonya’daki ABD Hava Kuvvetleri personelinin de katıldığı aktarıldı.

JAPONYA’NIN NÜKLEER İLKELERİ HİÇE SAYILDI

Belgelerde, söz konusu tatbikatların Japonya’nın “nükleer silah bulundurmama, üretmeme ve ülke topraklarına sokmama” yönündeki temel ilkelerine rağmen yapıldığı bilgisi dikkat çekti. Tatbikatların, Okinawa’nın 1972 yılında Japon egemenliğine devredilmesinin ardından da sürdüğü kaydedildi.

Kyushu Üniversitesi Profesörü Takuma Nakashima, gizliliği kaldırılan kayıtların önemli bir gerçeği ortaya çıkardığını söyledi. Nakashima, “ABD ordusunun, Okinawa’nın Japonya’ya iadesinden sonra da nükleer saldırıya hazırlandığı ilk kez ortaya çıkıyor” sözlerini kullandı.

OKİNAWA’NIN AĞIR BEDELİ

Okinawa Adası, 1945’ten 1972’ye kadar ABD’nin kontrolünde kaldı. Okinawa Muharebeleri, Japonya ile ABD arasında yaşanan en kanlı kara çatışmaları arasında yer aldı. Ada nüfusunun yaklaşık dörtte birinin hayatını kaybettiği muharebelerde, sivil ve asker toplamda 200 binden fazla kişi öldü.

ABD ÜSLERİNİN MERKEZİ OKİNAWA

Japonya yüzölçümünün sadece yüzde 0,6’sını oluşturan Okinawa, ülkedeki ABD askeri tesislerinin toplam arazi alanının yüzde 70’inden fazlasına ev sahipliği yapıyor. Ada, Kuzey Kore’nin füze denemeleri ve Çin’in bölgedeki artan etkisi nedeniyle stratejik önem taşıyor.

SOĞUK SAVAŞ’IN GÖLGESİ YENİDEN GÜNDEMDE

Gizliliği kaldırılan bu belgeler, ABD’nin Japonya’daki askeri varlığının boyutunu ve Soğuk Savaş döneminde yürütülen gizli faaliyetleri yeniden tartışmaya açtı. Okinawa üzerinden yürütülen nükleer hazırlık iddiaları, Tokyo-Washington hattında geçmişteki gerilimleri yeniden hatırlattı.

