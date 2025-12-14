Dünya basını en karanlık sırrı ifşa etti: ABD Japonya’da gizli nükleer tatbikat yapmış
Gizliliği kaldırılan belgelere göre ABD ordusu, Soğuk Savaş yıllarında Japonya’da sahte hidrojen bombalarıyla nükleer tatbikatlar gerçekleştirdi.
- ABD ordusu, 1971-1975 yılları arasında Japonya'nın Okinawa Adası'nda nükleer senaryo tatbikatları yaptı.
- Tatbikatlarda "sahte hidrojen bombaları" kullanılarak muhtemel bir nükleer saldırıya hazırlandı.
- Bu tatbikatlar, Japonya'nın "nükleer silah bulundurmama, üretmeme ve ülkeye sokmama" yönündeki temel ilkelerini ihlal etti.
- Tatbikatlar, Okinawa'nın 1972'de Japon egemenliğine devredilmesinin ardından da sürdürüldü.
- Bilgiler, Kyodo ajansının incelediği, gizliliği kaldırılmış "Komuta Kronolojisi" başlıklı diplomatik kayıtlardan ortaya çıktı.
- Bu durum, Soğuk Savaş dönemindeki gizli askeri faaliyetleri ve ABD'nin Japonya'daki varlığını yeniden tartışmaya açtı.
Soğuk Savaş döneminde Japonya’da konuşlu ABD askerlerinin nükleer tatbikatlar yaptığı iddia edildi.
Kyodo ajansının haberine göre, gizliliği kaldırılan “Komuta Kronolojisi” başlıklı diplomatik kayıtlar incelendi. Belgeler, ABD güçlerinin 1971-1975 yılları arasında Japonya’da nükleer senaryolara hazırlandığını tespit edildi.
OKİNAWA’DA SAHTE HİDROJEN BOMBALARIYLA TATBİKAT
İncelemeye göre ABD askerleri, Okinawa Adası’nda birden fazla sahte hidrojen bombası tatbikatı yaptı. Kayıtlarda, bu tatbikatların muhtemel bir nükleer saldırıya hazırlık kapsamında gerçekleştirildiği bilgisi yer aldı. Tatbikatlara Japonya’daki ABD Hava Kuvvetleri personelinin de katıldığı aktarıldı.
JAPONYA’NIN NÜKLEER İLKELERİ HİÇE SAYILDI
Belgelerde, söz konusu tatbikatların Japonya’nın “nükleer silah bulundurmama, üretmeme ve ülke topraklarına sokmama” yönündeki temel ilkelerine rağmen yapıldığı bilgisi dikkat çekti. Tatbikatların, Okinawa’nın 1972 yılında Japon egemenliğine devredilmesinin ardından da sürdüğü kaydedildi.
Kyushu Üniversitesi Profesörü Takuma Nakashima, gizliliği kaldırılan kayıtların önemli bir gerçeği ortaya çıkardığını söyledi. Nakashima, “ABD ordusunun, Okinawa’nın Japonya’ya iadesinden sonra da nükleer saldırıya hazırlandığı ilk kez ortaya çıkıyor” sözlerini kullandı.
OKİNAWA’NIN AĞIR BEDELİ
Okinawa Adası, 1945’ten 1972’ye kadar ABD’nin kontrolünde kaldı. Okinawa Muharebeleri, Japonya ile ABD arasında yaşanan en kanlı kara çatışmaları arasında yer aldı. Ada nüfusunun yaklaşık dörtte birinin hayatını kaybettiği muharebelerde, sivil ve asker toplamda 200 binden fazla kişi öldü.
ABD ÜSLERİNİN MERKEZİ OKİNAWA
Japonya yüzölçümünün sadece yüzde 0,6’sını oluşturan Okinawa, ülkedeki ABD askeri tesislerinin toplam arazi alanının yüzde 70’inden fazlasına ev sahipliği yapıyor. Ada, Kuzey Kore’nin füze denemeleri ve Çin’in bölgedeki artan etkisi nedeniyle stratejik önem taşıyor.
SOĞUK SAVAŞ’IN GÖLGESİ YENİDEN GÜNDEMDE
Gizliliği kaldırılan bu belgeler, ABD’nin Japonya’daki askeri varlığının boyutunu ve Soğuk Savaş döneminde yürütülen gizli faaliyetleri yeniden tartışmaya açtı. Okinawa üzerinden yürütülen nükleer hazırlık iddiaları, Tokyo-Washington hattında geçmişteki gerilimleri yeniden hatırlattı.