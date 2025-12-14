Van ve Hakkari’de etkili olan kar yağışının kapanan 172 yerleşim yerinden 158’inin yolu ekiplerin yoğun çalışmasıyla ulaşıma açıldı. Van’da 14 yerleşim yerinde çalışmalar sürerken, Hakkari’de kapanan tüm köy ve mezra yolları yeniden ulaşıma açıldı.

Van ve Hakkari'de kuvvetli kar yağışının ardından kapanan yolları açmak için çok sayıda ekip seferber oldu.

Hakkari ve Van kar altında kaldı! Kapanan yollar tek tek açıldı

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte iki gün önce etkili olan kardan dolayı kapanan Bahçesaray, Çatak, Gürpınar, İpekyolu ve Saray ilçelerindeki 102 mahalle ve mezra yolunda çalışma yürütüldü.

88 YERİN YOLU AÇILDI

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çabası sonucu 88 yerleşim yerine ulaşım sağlandı.

Ekipler, kapalı olan 14 yerleşim yerinin yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

HAKKARİ'DE EKİPLER SEFERBER OLDU

Hakkari İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kentte önceki gün etkili olan kar nedeniyle kapanan 70 köy ve mezraya ulaşılması için çalışma başlattı.

Zorlu bölgelerde yapılan çalışma sonucu tüm yolları açan ekipler, bazı güzergahlarda yol genişletme çalışması yürüttü.

Belediye ekipleri de bazı caddelerde tuzlama yaptı.

