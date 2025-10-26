Canlı: Galatasaray'ın konuğu Göztepe

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor.

MAÇTA İLK DEVRE SONUCU

GALATASARAY 1-1 GÖZTEPE

Goller: 6' Efkan Bekiroğlu, 19' Victor Osimhen

Kırmızı kart: 42' Bokele (Göztepe)

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

Göztepe, 6. dakikada öne geçti. Juan'ın pasıyla savunma arkasına sarka Janderson'un ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta top, üst direkten döndü. Sallai'nin uzaklaştıramadığı meşin yuvarlağı önünde bulunan Efkan Bekiroğlu'nun altıpasın sol çaprazından çektiği şutta top ağlarla buluştu: 0-1.

14. dakikada Osimhen'in pasıyla ceza yayında topla buluşan Sara'nın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

19. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Furkan Bayır'ın hatalı pasında ceza sahası içinde topla buluşan Osimhen, kaleciden sıyrıldıktan sonra sol çaprazdan yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı. İlk başta ofsayt kararı veren hakem Oğuzhan Çakır, VAR'a gitmesinin ardından golü verdi: 1-1.

34. dakikada Sara'nın pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Sallai'nin yaklaşık 25 metreden çektiği şutta meşin yuvarlak, yan direkten oyun alanına döndü.

38. dakikada Rhaldney'in ceza yayı önünden çektiği şutta kaleci Uğurcan Çakır, sağına yatarak topu kurtardı.

42. dakikada Göztepe 10 kişi kaldı. Osimhen'le ikili mücadele giren Bokele, rakibine yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

İlk yarı 1-1 berabere sonuçlandı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper, Osimhen.

Göztepe: Lis, Furkan Bayır, Bokele, Heliton, Arda Okan, Cherni, Anthony Dennis, Rhaldney, Efkan Bekiroğlu, Janderson, Juan Santos.

RAMS Park'taki müsabaka saat 17.00'de başladı. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor.

Süper Lig'de çıktığı 9 karşılaşmada 8 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Galatasaray, topladığı 25 puanla en yakın takipçisi Trabzonspor'un 5 puan önünde 10. haftaya lider girdi.

Göztepe ise geride kalan haftalarda 4'er galibiyet ile beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak, 16 puanla 5. sırada yer aldı.

GALATASARAY'DA 3 EKSİK VAR

İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinde, Göztepe maçı öncesi 3 eksik bulunuyor.

Galatasaray'da Fildişi Sahilli Wilfried Singo ile İlkay Gündoğan, sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.

Babası kalp krizi geçirdiği için ülkesine giden Lucas Torreira da Göztepe karşısında oynamayacak.

SAHASINDA 30 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, sahasında oynadığı son 30 resmi maçta rakiplerine mağlup olmadı.

RAMS Park'taki son yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında iç sahada 30 resmi maça çıktı.

Galatasaray, bu süreçte 21'i Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi, 2'si Ziraat Türkiye Kupası ve 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 30 resmi müsabakada 22 galibiyet, 8 beraberlik yaşadı.

LİGDE 17 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de çıktığı 17 müsabakada rakiplerine mağlup olmadı.

Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 17 maçta 16 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Sarı-kırmızılılar, söz konusu süreçte rakiplerinin ağlarını 44 kez sarsarken sadece 6 gol yedi.

SÜPER LİG'İN EN GOLCÜ TAKIMI

Galatasaray, geride kalan haftalarda Süper Lig'in en golcü takımı olarak öne çıktı.

Sarı-kırmızılılar, geride kalan 9 haftada 22 kez rakip fileleri havalandırdı. Galatasaray'ı bu alanda 15'er golle Trabzonspor, Gaziantep FK, Beşiktaş ve TÜMOSAN Konyaspor takip etti.

Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi 5, Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sane üçer, Victor Osimhen ile Yunus Akgün ikişer, Lucas Torreira, Davinson Sanchez ve İlkay Gündoğan ise birer kez gol sevinci yaşadı. Galatasaray'ın 1 golünü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN İKİ TAKIMI KARŞILAŞIYOR

Galatasaray ile Göztepe, şu ana kadar ligin en az gol yiyen iki takımı konumunda bulunuyor.

Geride kalan 9 karşılaşmada kalesinde sadece 3 gol gören İzmir temsilcisi, Süper Lig'de en az gol yiyen ekip oldu.

Ligdeki 9 maçta 4 gol yiyen Galatasaray ise bu alanda Göztepe'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

YARIN FİLELERİ HAVALANDIRMASI HALİNDE GÖZTEPE'YE 100. GOLÜNÜ ATACAK

Galatasaray, Göztepe'nin filelerini 1 kez daha havalandırması durumunda rakibine Süper Lig'deki 100. golünü atacak.

Süper Lig tarihinde 62 maçta Göztepe'nin filelerini 99 kez havalandıran Galatasaray, da ağları sarsması halinde İzmir ekibine karşı 100. golünü kaydedecek.

GALATASARAY, KRİTİK DÖNEMEÇTE

Milli aradan sonra RAMS Başakşehir ve Bodo/Glimt karşılaşmalarından galibiyetle ayrılan Galatasaray, da Süper Lig'in formda takımlarından Göztepe'yi ağırlayacak.

İstanbul'un sarı-kırmızılı takımı, İzmir ekibiyle oynayacağı maçtan sonra ligin 11. haftasında 1 Kasım'da Trabzonspor'u konuk edecek.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Hollanda ekibi Ajax'a da 5 Kasım'da konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, 9 Kasım'da Kocaelispor ile deplasmanda oynayacağı lig maçının ardından milli arayla yoğun fikstürü geride bırakacak.