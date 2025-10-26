Victor Osimhen'den tepkilere olay cevap: Ağlayabilirler

Galatasaray'da Osimhen, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi RAMS Park'ta 3-1 yendikleri karşılaşmanın ardından soruları cevapladı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un Galatasaray'da attığı gol sayısına ulaşmasıyla ilgili konuşan Osimhen, "Bu benim için çok güzel bir şey. Okan Buruk, oyuncu olarak çok büyük bir efsane. Şimdi de teknik direktör olarak güzel işler yapıyor. Onun gibi biriyle çalışmak, gerçekten çok büyük bir fırsat. Onunla çalıştığım için çok mutluyum. Harika bir insan. Saha içinde ve dışında bize çok saygılı. Oyuncularını nasıl motive edeceğini biliyor. Her oyuncu, en iyisini vermek için çabalıyor. Bu durum da takımın devamını getirebilmesi için çok önemli." ifadelerini kullandı.

"TRABZONSPOR VE AJAX'A ÇOK SAYGI DUYUYORUM"

Trabzonspor ve Ajax maçlarını değerlendiren Osimhen, "Trabzonspor ve Ajax'a çok saygı duyuyorum. Harika oyunculara sahipler. Harika takımlar. Fakat öncesinde de söylediğim gibi dünyadaki tüm takımları yenecek kaliteye sahibiz. Onlar için hazırız. Kolay maçlara çıkmayacağız. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi vereceğiz." diye konuştu.

"NET BİR TEMAS VARDI"

Göztepe'de Malcom Bokele'nin kırrmızı kart gördüğü pozisyon hakkında konuşan Osimhen, "Bokele'nin sarı kartı olduğunu bilmiyordum. Bence eli yanağıma geldi ve çok sert vurdu. Hakemin kararıyla ilgili bir şey söylemem ama net bir temas vardı." dedi.

"AĞLAMAYA BAŞLAYACAKLAR"

Sosyal medyadaki tepkilere de cevap veren Nijeryalı yıldız, "Diğer rakibimiz sosyal medyada ağlamaya başlayacak ama Avrupa'da bu pozisyon sarı kart." ifadelerini kullandı.