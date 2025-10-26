Galatasaray'da Victor Osimhen, Okan Buruk'u yakaladı
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında İzmir ekibi Göztepe'yi konuk eden Galatasaray'da beraberlik golünü atan Victor Osimhen, Teknik Direktör Okan Buruk'u gol sayısında yakaladı.
Sarı kırmızılıların Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, müsabakanın 19. dakikasında attığı golle sarı kırmızılı takımda 43. golünü kaydetti ve hocası Okan Buruk'u yakaladı.
Okan Buruk, futbolculuğu döneminde Galatasaray'da 306 maçta 43 kez gol sevinci yaşamıştı.
