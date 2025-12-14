14 Aralık 2025 Pazar günü Resmi Gazete'de bazı kararlar alındı. Haftanın son gününde yürürlüğe giren yeni yönetmenlikler, tebliğler ve kararlar birçok kişiyi yakından ilgilendiriyor. Peki, Bugün Resmi Gazete'de neler var? İşte tüm ayrıntılar...

Resmi Gazete'nin 14 Aralık 2025 tarihli ve 33107 sayılı nüshası yayımlandı. Haftanın son gününde yürürlüğe giren yeni yönetmelikler, tebliğler ve kararlar merak ediliyor.

Özellikle üniversitelerin lisansüstü eğitim yönetmeliklerindeki değişiklikler ve Ticaret Bakanlığı'nın "Dahilde İşleme" izinlerine dair liste öne çıkıyor.

BUGÜN RESMİ GAZETE'DE NELER VAR?

Bugün Resmi Gazete'de Yönetmelik'te Koç Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Tebliğ'de 2025 Yılı Kasım Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi yer almaktadır.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

– Koç Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

– Mersin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

– Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

– 2025 Yılı Kasım Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

– 2025 Yılı Kasım Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

– 2025 Yılı Kasım Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi

– 2025 Yılı Kasım Ayına Ait Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

– 2025 Yılı Kasım Ayına Ait Resen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2025/10)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

