Haberler > Spor > 'Trio' ekibi yorumladı: Osimhen'in pozisyonunda Bokele'ye çıkan kırmızı kart doğru mu?

'Trio' ekibi yorumladı: Osimhen'in pozisyonunda Bokele'ye çıkan kırmızı kart doğru mu?

- Güncelleme:
&#039;Trio&#039; ekibi yorumladı: Osimhen&#039;in pozisyonunda Bokele&#039;ye çıkan kırmızı kart doğru mu?
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Süper Lig'in 10'uncu haftasında konuk ettiği Göztepe'yi Victor Osimhen, Gabriel Sara ve Mauro Icardi'nin golleriyle 3-1 yendi. Yayıncı kuruluşta yayınlanan 'Trio' programında eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran, karşılaşmaya damga vuran kırmızı kart pozisyonunu değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig'in 10'uncu haftasında lider Galatasaray ile İzmir temsilcisi Göztepe arasında İstanbuL'da oynanan karşılaşmada düdük çalan hakem Oğuzhan Çakır'ın, 42'inci dakikada ikinci sarıdan Malcom Bokele'ye gösterdiği kırmızı kart çok tartışıldı.

'Trio' ekibi yorumladı: Osimhen'in pozisyonunda Bokele'ye çıkan kırmızı kart doğru mu? - 1. Resim

MAÇA DAMGA VURAN AN

Yayıncı kuruluşta yayınlanan 'Trio' programında görev yapan eski hakemler Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban, Galatasaray - Göztepe maçındaki ikinci sarıdan kırmızı kart kararını yorumladılar.

"BU HAREKET NET FAUL VE SARI KART"

Bahattin Duran: Osimhen topu önüne aldıktan sonra top Bokele'nin kontrolüne geçiyor. Osimhen'in eli Bokele'nin başında, bu hareket net faul. Ancak önce faulü yapan oyuncu Osimhen. Önce faulü yapmasına rağmen kontrolsüz hareket olduğu için Bokele'nin hareketi sarı kart.

'Trio' ekibi yorumladı: Osimhen'in pozisyonunda Bokele'ye çıkan kırmızı kart doğru mu? - 2. Resim

"TARTIŞILACAK BİR ŞEY YOK"

Deniz Çoban: O kadar yakın ki hareketler birbirine Osimhen sarılıyor arkadan, sarılırken Bokele kolunu geriye çıkartıyor. Burada o düdüğü ne kadar erken çalarsanız çalın önüne geçemezsiniz. Kontrolsüz şekilde o kolu götürüyor. Bu çok net kuralın ifade ettiği şekilde kontrolsüz hamle. Çok açık sarı kart. Tartışılacak bir şey yok.

'Trio' ekibi yorumladı: Osimhen'in pozisyonunda Bokele'ye çıkan kırmızı kart doğru mu? - 3. Resim

"VURDUĞUNU NET GÖRÜYORUZ"

Bülent Yıldırım: Yakından pozisyonu görünce vurduğunu net şekilde görüyoruz. Benim içinde net şekilde sarı kart.

 

