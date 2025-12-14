Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de Galatasaray'ın Antalyaspor'u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından değerlendirmeler yaptı. Sarı kırmızılıların ilk devrede tek kale oynadığını, ikinci yarıda hızlı ataklarla sonuca gittiğini kaydeden Dilmen, sahadaki en oyuncunun ise Leroy Sane olduğunu söyledi. Mauro Icardi'nin gol katkısını değerli bulduğunu belirten Dilmen, sarı kırmızılı takımın sözleşme uzatacağını düşündüğünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Antalyaspor deplasmanından 4 golle galip ayrılırken deneyimli yorumcu Rıdvan Dilmen, karşılaşma sonrası dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

"MAÇIN EN İYİ FUTBOLCUSU SANE'YDİ"

Sane'nin çok iyi oynadığını söyleyen Dilmen, "İlk yarı ve ikinci yarı istatistiklerini yan yana koyacak olursak, Galatasaray ilk yarıda hücum silahlarıyla tek kale oynarken 2 gol buldu. İkinci yarıda da kontra atak silahlarıyla 2 gol buldu. Barış Alper Yılmaz kuvvetli ama koordinasyonunda problem vardı. Leroy Sane muhteşem oynadı, maçın en iyi futbolcusu Sane'ydi." diye konuştu.

"ICARDİ'NİN YAPTIĞI DEĞERLİ"

Icardi'nin skor katkısına dikkat çeken Rıdvan Dilmen, "Icardi, penaltısız Osimhen’den daha fazla gol attı. Burada, Icardi’nin demoralize olmuş olmasına rağmen 70 metre koşup skoru yapmasını değerli buluyorum. Tabii ki üzüntüleri ve kaprisleri olacaktır ancak sonuçta Galatasaray, 3-1 bitecek olarak görülen maçı 4-1 bitirdi." dedi.

Mauro Icardi

"BEN YÜZDE 70 UZATACAKLAR DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Arjantinli golcünün yüzde 70 ihtimalle Galatasaray ile yeni sözleşme yapacağı iddiasında bulunan Dilmen, "Icardi İstanbul'dan ayrılmak istemez. Belki de devre arasında 4-4-2'ye evrilir mi diyorum ama bunu Icardi yaptıracak. Devre arası oldu, 'gel' demediler orada film kopar. Icardi bence 1+1'i hak ediyor. O zaman çalışması, temposu artabilir. Icardi, sosyal medya paylaşımıyla aslında mesajı yönetime veriyor. Ben önümüzdeki günlerde açıkçası bir gelişme olacağını düşünüyorum. Ben yüzde 70 uzatacaklar diye düşünüyorum. Benim görüşüm Icardi de bunu hak ediyor ama sağlıklı oturursa." ifadelerini kullandı.

"'ALLAH'TAN SAKATLIK VERMEDİK' DİYECEK"

Zeminin futbol oynamaya müsait olmadığını belirten tecrübeli yorumcu, "Okan Hoca maç sonunda, 'Allah’tan sakatlık vermedik' diyecek çünkü bu zemin adale sakatlığına, çapraz bağ sakatlığına yol açar ve top pas vermek isterken sana gelirken seker. Hatta Sane’nin birkaç pozisyonunda top sekti, istediğini yapamadı. Bu tamamen zeminin azizliği." dedi.

