Dünyaca ünlü Nickelodeon karakterlerinin yer aldığı yeni eğlence merkezi Nickelodeon Play! Tersane İstanbul’da kapılarını ziyaretçilere açtı.

ÖMER TEMÜR İSTANBUL - Antalya’daki Nickelodeon Dünyası The Land of Legends’in ardından Türkiye’deki ikinci büyük park olan Nickelodeon Play!, çocuklar ve aileler için dört mevsim boyunca keyifli vakit geçirme imkânı sunuyor.

Ziyaretçiler interaktif oyun alanları, karakterlerle buluşma etkinlikleri, temalı eğlence alanları ve lisanslı ürün mağazalarıyla dolu bir dünyanın parçası olacak. Parkın en heyecan verici deneyimlerinden biri ise Sünger Bob, Paw Patrol, Dora ve Teenage Mutant Ninja Turtles eşliğinde misafirleri unutulmaz bir yolculuğa çıkaran yepyeni Nickelodeon Journeys olacak.

Çok duyulu bir “flying theatre” deneyimi olan bu özel simülasyon; hareket, rüzgâr ve koku efektleriyle zenginleştirilerek ziyaretçilere Nickelodeon’un eğlenceli dünyasında süzülüyormuş hissi veren benzersiz bir macera sunuyor. Parkta ayrıca kaydıraklar, kuleler ve takım ruhuyla dolu Paw Patrol: Adventure Bay; rengârenk ormanları ve müzik dolu sürprizleriyle Dora’s Rainforest; aksiyonun şehir sokaklarından yer altı tünellerine uzandığı Teenage Mutant Ninja Turtles alanı ve Sünger Bob Kare Pantolon ile arkadaşlarının eğlenceli su altı dünyası Bikini Bottom gibi farklı temalara sahip bölümler yer alıyor.

Rixos Group İş Geliştirme Direktörü Hande Tezerdi, Nickelodeon Play!’in çocukların hayal güçlerini özgürce yaşayabilecekleri, ailelerin güvenle vakit geçirebilecekleri bir deneyim sunduğunu belirterek, “Dünyanın en güvenilir eğlence markası Paramount’un güvencesiyle, yaklaşık 5.000 metrekarelik alanda tasarlanan, Türkiye’nin ilk tam temalı kapalı aile parkını hayata geçirmekten gurur duyuyoruz. Önümüzdeki yıl 500 bin ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyoruz” dedi.



