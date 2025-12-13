Türkiye Gazetesi
Galatasaray maçı kazandı, Osimhen'i kaybetti
Süper Lig'de Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray'da sarı kart gören Victor Osimhen, bir sonraki maçta cezalı duruma düştü.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray'da sarı kart gören Victor Osimhen, cezalı duruma düştü.
KASIMPAŞA MAÇINDA YOK
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve takımının üçüncü golünü atan Nijeryalı yıldız, müsabakanın 85. dakikasında sarı kart gördü.
Gördüğü kart sonrası cezalı duruma düşen Victor Osimhen, Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.
