Amedspor 2 golle kazandı, zirveye yerleşti
Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, konuk ettiği Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Ege temsilcisi Bandırmaspor'u konuk etti.
Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Amedspor, 2-1'lik skorla kazandı.
Amed Sportif Faaliyetler'e galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Dia Saba ve 45+3. dakikada Daniel Moreno kaydetti. Bandırmaspor'un tek golü ise 68. dakikada Rahmetullah Berişbek'ten geldi.
Bu skorla puanını 35 yapan Amedspor, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Stat: Diyarbakır
Hakemler: Gürcan Hasova, Muhammet Ali Doğan, Mehmet Dura
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Kahraman Demirtaş, Hasan Ali Kaldırım, Moreno (Dk. 82 Sinan Kurt), Fernando (Dk. 74 Afena Gyan), Poko (Dk. 90+4 Aytaç Kara), Traore, Diaa Sabi'a (Dk. 74 Celal Hanalp), Diagne (Dk. 90+4 Çekdar Orhan)
Bandırmaspor: Arda Özçimen, Rahmetullah Berişbek, Hikmet Çiftçi, Atınç Nukan, Bacuna (Dk. 89 Enes Cinemre), Mücahit Albayrak (Dk. 82 Topalli), Muhammed Gümüşkaya, Emirhan Acar, Mulumba, N'Dongala (Dk. 63 Kehinde), Tanque,
Goller: Dk. 42 Diaa Sabi’a, Dk. 45+3 Moreno (Amed Sportif Faaliyetler), Dk 68 Rahmetullah Berişbek (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 48 Traore (Amed Sportif Faaliyetler)