Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de Antalyaspor'u 4 golle geçtikleri mücadelenin ardından açıklamalar yaptı. Perşembe günü Başakşehir ile Türkiye Kupası'nda oynayacakları maç hakkında konuşan Buruk, fikstürü eleştirerek değişmesi için TFF'ye başvuru yapacaklarını kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 4-1 mağlup eden Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"BÜTÜN TAKIM İYİ PERFORMANS GÖSTERDİ"

İyi bir oyunla güzel bir galibiyet aldıklarını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Çok fazla ürettik. Erken golleri bulduk. Daha sonra kaçırdığımız ve son pasları veremediğimiz pozisyonlar oldu. Oyun kurmada iyi işler yaptık. İlk yarının sonunda birkaç tane geçiş fırsatı verdik rakibe, orada da zaman zaman çok acele ettik. Devre arasında bununla ilgili konuştuk. Ürettik, goller attık ve güzel bir galibiyet oldu. Yunus Akgün, uzun süre sonra ilk 11'de oynadı ve üretkenliğini arttırdı düşündüğümüz gibi. Icardi, girdikten sonra iyi oynadı ve golle bitirdi. Bütün takım iyi performans gösterdi. Güzel bir galibiyet oldu. Oyuncularıma teşekkür ederim. Bize her zaman destek olan taraftarımıza da ayrıca teşekkür etmek istiyorum." dedi.

"ICARDİ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ"

Mauro Icardi'nin kendileri için önemine vurgu yapan Buruk, "Başkanımız da açıkladı. Mauro Icardi bizim için çok değerli. Maalesef geçen sene çok ağır bir sakatlık geçirdi. Çok fazla speküle ediliyor. Biz ona çok güveniyoruz. Galatasaray için çok değerli. Galatasaray taraftarı sevgisini hep gösteriyor. Taraftarımız Icardi'ye marş söylerken gol geldi. Zamanlaması çok güzel oldu." dedi.

"BİZİ AYDINLATIRLARSA SEVİNİRİZ"

Fikstür nedeniyle tepki gösteren Okan Buruk, "Sürpriz bir kura oldu bizim için. Kura açıklandığında 23-24-25 Aralık'ta maç olacaktı. Anlam veremedik. Başakşehir maçı perşembe günü oynanacak. Anlam veremiyorum. Galatasaray perşembe oynuyor diğer maçı pazara verildi. Trabzonspor, çarşamba oynuyor tekrar pazartesi oynayacak. Bizim için çok büyük soru işareti. Bizi aydınlatırlarsa seviniriz. Başakşehir'in de böyle bir isteği var. Ayarlanabilecek bir şey. Bununla ilgili başvuru yapıp tarihlerin değişmesini isteyeceğiz." diye konuştu.

