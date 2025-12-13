Erzurum’un 2.885 rakımlı Tekman–Palandöken geçidinde etkili olan yoğun kar ve tipi, yolda kalan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Karayolları ekipleri ile Off-road gönüllülerinin ortak çalışmasıyla mahsur kalanlar güvenli bölgeye ulaştırıldı.

Erzurum’da şiddetli kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, Tekman–Palandöken geçidinde yolda kalan vatandaşlar ekiplerin yoğun çabasıyla kurtarıldı. Rakımı 2 bin 885 metreyi bulan geçitte görüş mesafesinin düşmesi ve yolların kapanması nedeniyle araçlar ilerleyemedi.

İŞ MAKİNELERİ DEVREYE GİRDİ

Saatlerce yardım bekleyen vatandaşlara ulaşmakta zorlanan ekipler, zorlu hava şartlarına rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Karayolları karla mücadele ekipleri ile Erzurum Macera Off-road Doğa Sporları ekibi koordineli şekilde hareket ederek mahsur kalan araçlara ulaştı. Riskli bölgede bulunan araçlar iş makineleri yardımıyla güvenli noktalara çekildi.

OFF-ROAD ARAÇLARIYLA ULAŞTILAR

Saat 16.30 sıralarında E.B., S.K. ve S.F.’ye ait araçların yoğun tipi nedeniyle yolda kaldığı ihbarı üzerine, Tekman ilçesinden üç tam donanımlı Off-road aracı Recep Tepe liderliğinde bölgeye sevk edildi. Zorlu arazi ve hava koşullarına rağmen vatandaşlara ulaşan ekipler, uzun süren çalışmalar sonucunda mahsur kalanları bulundukları noktadan alarak Erzurum merkeze güvenli şekilde ulaştırdı.

Yetkililer, sürücüleri olumsuz hava koşullarında zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda bir kez daha uyardı.

