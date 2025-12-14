BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İlan Metni :

Muhammen Bedeli (Yıllık) : 110.000,00 TL (Her Lokasyon İçin) Geçici Teminat : 9.900,00 TL (Her Lokasyon İçin) Harçlar ve Vergiler : Her Türlü Harç ve vergiler alıcıya aittir. İhale Şartnamesi : Plan ve Proje Müdürlüğünden temin edilebilir veya aynı yerde görülebilir. Ayrıca şartname www.bagcilar.bel.tr adresinden de görülebilir. İhalye katılacakların şartname alması zorunludur. Şartname Bedeli : 5.000,00 TL (Her Lokasyon İçin) İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler : İsteklilerden istenen belgeler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda istenen belgelerin yanında şartnamede belirtilen belgelerdir. İhale Şartnamesi ve Ekleri, Bağcılar Belediye Başkanlık Binası (Güneşli Mahallesi, Mahmutbey Caddesi, No:47 Bağcılar / İSTANBUL) Plan ve Proje Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir veya bedeli karşılığında alınabilir. İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. İş bu ilan 15.12.2025 tarihinden itibaren Belediyemiz internet sitesi, Belediyemiz zemin katında mevcut genel ilan panosu ile 1.katta bulunan Plan ve Proje Müdürlüğü ilan panolarına asılı kalıp, süre bitiminde askıdan indirilecektir.