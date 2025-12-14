Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR YAŞAM RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Abonelik
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yayın Tarihi: 14.12.2025
İLAN

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN;

İhale Konusu :Kullanım ve tasarruf hakkı Bağcılar Belediye Başkanlığına ait aşağıdaki tabloda belirtilen yerlerin “GSM Baz İstasyonu Yeri” olarak kullanılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesine göre 3 (üç) yıl süre ile kiraya verilecektir.
İhale Tarih ve Saati :25/12/2025 tarihinde yapılacaktır.
(Her lokasyonun ihale saati aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.)
İlgili Müdürlük / Birim :Plan ve Proje Müdürlüğü
İlgili Adres :Bağcılar Belediye Başkanlığı, Plan ve Proje Müdürlüğü, Güneşli Mahallesi, Mahmutbey Caddesi, No:47 Bağcılar / İSTANBUL
İhalenin Yapılacağı Yer :Bağcılar Belediye Başkanlığı Encümen Salonu
İhale Türü :“GSM Baz İstasyonu Yeri” için taşınmaz kiraya verilmesi
İhale Usulü :2886 sayılı Kanunun 45.Maddesi / AÇIK TEKLİF Usülü
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri :


KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ LİSTESİ

DosyaMahalleBaz İstasyonunun;
No
KoduAdresiCoğrafi KoordinatlarıMuhammen
Bedel		Geçici
Teminat		İhale
Saati
1MerkezIB0599670.Sokak (Boş Arsa)41° 1'55.33"K , 28°51'26.33"D₺110,000.00₺9,900.0011:00
2YenigünIB2836639. Sokak
(Abdullah Hürcan Parkı)		41° 1'26.64"K , 28°51'29.55"D₺110,000.00₺9,900.0011:05
3BağlarIB0459Karacaoğlan Parkı41° 1'31.44"K , 28°49'33.07"D₺110,000.00₺9,900.0011:10
4KemalpaşaIB3575Genç Osman Parkı41° 2'52.59"K , 28°51'7.36"D₺110,000.00₺9,900.0011:15
5ÇınarIB2849734.Sokak
(İSPARK Alanı)		41° 2'4.88"K , 28°51'36.14"D₺110,000.00₺9,900.0011:20
6100.YılIB2851İSTOÇ Camii Arkası Otopark Alanı41° 4'4.36"K , 28°51'6.51"D₺110,000.00₺9,900.0011:25
7DemirkapıIB1428Uçan Evler Parkı41° 2'55.77"K , 28°50'14.13"D₺110,000.00₺9,900.0011:30
8DemirkapıIB3571Akşemsettin Parkı41° 2'53.34"K , 28°50'26.37"D₺110,000.00₺9,900.0011:35
9ÇınarIB2870Kamil Aydemir Parkı41° 2'12.28"K , 28°51'51.17"D₺110,000.00₺9,900.0011:40
10SancaktepeIB288Fatih Caddesi, No:13541° 2'25.79"K , 28°51'27.55"D₺110,000.00₺9,900.0011:45
11HürriyetIB3141Şencan Sokak Parkı
(699 ada)		41° 1'29.28"K , 28°50'10.06"D₺110,000.00₺9,900.0011:50
12ÇınarIB3147833.Sokak
(Trafo Merkezi Yanı)		41° 2'16.95"K , 28°51'44.88"D₺110,000.00₺9,900.0011:55
13DemirkapıIB0392Ceviz Bahçesi Parkı41°02' 47,86''K,28°50' 38,52''D₺110,000.00₺9,900.0012:00
14GüneşliIB0618Nafize Hançer Parkı41° 02' 03'' K ,28° 49' 45,22''D₺110,000.00₺9,900.0012:05
15GüneşliIB0498Aliya İzzet Begoviç Parkı41° 2'5.04"K , 28°49'24.48"D₺110,000.00₺9,900.0012:10
16SancaktepeIB3141934 Sokak No:1
(Kültür Merkezi Karşısı / Otopark)		41° 2'17.54"K , 28°51'16.31"D₺110,000.00₺9,900.0012:15
17DemirkapıIB0529Semt Havuzu41° 3'11.28"K , 28°50'3.75"D₺110,000.00₺9,900.0012:20
18YıldıztepeIB3197Gençlik Merkezi41° 1'35.92"K , 28°51'21.65"D₺110,000.00₺9,900.0012:25
19YavuzselimIB0654Kestane Bahçesi41° 2'8.08"K , 28°50'58.32"D₺110,000.00₺9,900.0012:30
20K.KarabekirIB019933 Nolu ASM Yanı41° 1'31.33"K , 28°50'42.26"D₺110,000.00₺9,900.0012:35
21FatihIB10881822 Sokak41° 3'6.38"K , 28°50'41.95"D₺110,000.00₺9,900.0012:40
22BarbarosIB0614Barbaros Hayrettin Paşa Parkı Girişi41° 1'30.12"K, 28°50'26.50"D₺110,000.00₺9,900.0012:45
23F.ÇakmakIB28722030 Sokak
(Tarım Kredi Koop.Yanı)		41° 2'40.45"K, 28°51'22.87"D₺110,000.00₺9,900.0012:50
24İnönüIB2494360 Sokak41°01'47.7"K 28°50'52.6"D₺110,000.00₺9,900.0012:55
2515.TemBH061Bilali Habeşi Parkı41° 03’ 52”K 28° 81’ 65”D₺110,000.00₺9,900.0013:00
26HürriyetGOP61Gazi Osman Paşa Parkı41°02’73”K 28° 82’99”D₺110,000.00₺9,900.0013:05
27MerkezMB61Millet Bahçesi41° 03’50” K° 28° 87’ 08” D₺110,000.00₺9,900.0013:10
İlan Metni :
  1. Muhammen Bedeli (Yıllık) : 110.000,00 TL (Her Lokasyon İçin)
  2. Geçici Teminat : 9.900,00 TL (Her Lokasyon İçin)
  3. Harçlar ve Vergiler : Her Türlü Harç ve vergiler alıcıya aittir.
  4. İhale Şartnamesi : Plan ve Proje Müdürlüğünden temin edilebilir veya aynı yerde görülebilir. Ayrıca şartname www.bagcilar.bel.tr adresinden de görülebilir. İhalye katılacakların şartname alması zorunludur.
  5. Şartname Bedeli : 5.000,00 TL (Her Lokasyon İçin)
  6. İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler :
  • İsteklilerden istenen belgeler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda istenen belgelerin yanında şartnamede belirtilen belgelerdir.
  1. İhale Şartnamesi ve Ekleri, Bağcılar Belediye Başkanlık Binası (Güneşli Mahallesi, Mahmutbey Caddesi, No:47 Bağcılar / İSTANBUL) Plan ve Proje Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir veya bedeli karşılığında alınabilir.
  2. İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
  3. İş bu ilan 15.12.2025 tarihinden itibaren Belediyemiz internet sitesi, Belediyemiz zemin katında mevcut genel ilan panosu ile 1.katta bulunan Plan ve Proje Müdürlüğü ilan panolarına asılı kalıp, süre bitiminde askıdan indirilecektir.
İkinci ve Üçüncü İhale :Taşınmazların ilk ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, arsanın ikinci ihalesi 30.12.2025 tarihinde,

Taşınmazların ikinci ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, Taşınmazların üçüncü ihalesi 15.01.2026 tarihinde aynı yerde ve saatlerde yapılacaktır.
#ilangovtr Basın No: ILN02360201