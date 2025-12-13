Galatasaray'ın genç savunma oyuncusu Arda Ünyay ve sakatlıktan döndüğü ilk maçta 2 asist birden yaparak galibiyette büyük pay sahibi olan Yunus Akgün, Antalyaspor maçının ardından açıklamalar yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray'da oyuncular Arda Ünyay ve Yunus Akgün, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"ABDULLAH KAVUKCU'YA ARMAĞAN EDİYORUZ"

4 gollü galibiyeti 45 gün hak mahrumiyeti alan Abdullah Kavukcu'ya armağan eden Yunus Akgün, "Takım arkadaşlarımı kutluyorum, taraftarımıza teşekkür ederiz. Çok destek oldular bize. Burada olamayan Abdullah Kavukcu'ya bu galibiyeti armağan ediyoruz." dedi.

"BÖYLE SKORLAR BİZE ÖZ GÜVEN VERİYOR"

Yoğun bir fikstürden geçtiklerini ve farklı galibiyetlerin öz güven verdiğini kaydeden Yunus, "İlk yarıda iyi oynadık, istediklerimizi yaptık. İkinci yarıda Osimhen'in golünden sonra iyi performans gösterdik. Yoğun bir fikstürden geçiyoruz. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Böyle skorlar bize öz güven ve moral veriyor." diye konuştu.

SAKATLIĞI HAKKINDA

Sakatlığı hakkında açıklama yapan milli futbolcu, "Sane ile iyi bir iletişimimiz var. Onun da artan bir performansı var. Tabii ki ağrılarım var. Yüzde yüz değilim tam olarak ama elimden geleni yapıyorum. Zamanla daha iyi olacağım, umarım performansım böyle de devam eder." ifadelerini kullandı.

Arda Ünyay

"ÇOK ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIK"

Galibiyetle ilgili konuşan Arda Ünyay, "Çok önemli bir galibiyet aldık. Sağ olsun Okan Hocam da bana güvendi. Burası Galatasaray, bunun farkındayım. Her süremi en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

"CAMİAMIZA LAYIK BİR OYUNCU OLACAĞIM"

Derbinin ardından kendisine yöneltilen eleştiriler hakkında konuşan genç savunmacı Arda Ünyay, "Eleştiriler, şanssızlıklar oluyor ama ben her zaman elimden gelenin en iyisin yapmaya çalışıyorum. Her zaman çok çalışıyorum. Galatasaray camiasına layık bir oyuncu olacağım." dedi.

