İşte Fenerbahçe'nin yükselişinin perde arkası!

Fenerbahçe, son haftalarda ligin en formda takımlarından birisi olan Gaziantep’i deplasmanda 4-0 yenerek şampiyonluk umutlarını yeniden yeşertirken, Domenico Tedesco ile yaşanan değişim dikkati çekti.

İlk maçında Trabzonspor’u mağlup eden İtalyan teknik adam sonrasında Alanya ve Kasımpaşa beraberlikleri ve ardından Dinamo Zagreb yenilgisiyle sorgulanmaya başlanmıştı. Tedesco yabancısı olduğu bir ligde ilk günlerinde bocalasa da radikal kararla takıma neşteri vurdu ve sonuçlarını da almaya başladı. Önce takımdaki öz güven ve duygu bütünlüğü eksiğini gideren Tedesco, kenetlenmeyi sağladı.

OYUNCULAR COŞTU

Başkan Sadettin Saran’ın “Takım sezon başında Mourinho ile Portekiz kampını tek idmanla geçirmiş” sözleriyle ortaya çıkan kondisyon eksiğini gideren Tedesco, içinde Nice ve Stuttgart maçlarının da olduğu altı maçlık seriden beş galibiyet çıkardı.

Ön alan presinden gollerde yüzde 33’lük artış dikkati çekerken orta sahanın yeni ikilisi Asensio-İsmail’in katkılarıyla atılan goller toplam skorların yüzde 55’ini oluşturdu. Kanatlarda oynayan Kerem-Nene ikilisinin mücadele sayıları Süper Lig genelinde ilk ikide yer aldı. Fenerbahçe, Tedesco ile son maçlarında sadece sonuç alan değil, aynı zamanda oyunu domine eden bir takıma dönüştü.

LİGİN EN İYİSİ OLDU

Gaziantep deplasmanında iki gol birden atarak ligdeki gol sayısını altıya çıkaran ve krallık yarışında ikinci sırada yer alan En-Nesyri, uzun süren sessizliğini de bozmuş oldu. Faslı oyuncu gol beklentisi istatistiğinde ligde 7,9 xG’den altı gol atarak bu alanda liderliği ele geçirdi.

PRİMİ KAPTILAR!

Fenerbahçe’de, yeni uygulanan paket prim sistemi işlemeye başladı. Karagümrük, Stuttgart ve Gaziantep karşılaşmalarından galibiyetle ayrılan sarı lacivertliler primi kaptı. Yeni modele göre oyuncular tek maç değil üç maçlık galibiyet serileri üzerinden prim kazanıyor.