Dünya Bankası 2026 tahminlerini paylaştı: Altın ve gümüş yatırımcıları için kritik uyarı

Dünya Bankası, küresel emtia fiyatlarının 2026 yılında son 6 yılın en düşük seviyesine gerileyebileceğini açıkladı. Banka, Emtia Piyasaları Görünüm Raporu’nun ekim sayısında, fiyatların art arda dördüncü yıl da düşüş kaydedebileceğine dikkat çekti.

Rapora göre, emtia fiyatlarının bu yıl ve gelecek yıl yüzde 7’şer oranında gerilemesi bekleniyor. Zayıf küresel ekonomik büyüme, artan petrol fazlası ve süregelen politika belirsizliği, fiyatlardaki düşüşün temel nedenleri arasında yer alıyor.

Enerji fiyatlarındaki düşüşün küresel enflasyonu hafifletmeye yardımcı olacağı, pirinç ve buğday fiyatlarındaki gerilemenin ise bazı gelişmekte olan ülkelerde gıda fiyatlarının daha uygun hale gelmesine katkı sağlayacağı ifade edildi. Raporda, son düşüşlere rağmen emtia fiyatlarının pandemi öncesi seviyelerin hâlâ üzerinde olduğu, 2025 ve 2026’da fiyatların 2019 seviyelerinin sırasıyla yüzde 23 ve yüzde 14 üzerinde kalmasının beklendiği vurgulandı.

İlgili Haber Altında ikinci perde açılıyor, fırsat kapıyı çalıyor! İslam Memiş: Pozisyon alın

PETROL FİYATLARINDA D Ü Ş Ü Ş BEKLENİYOR

Küresel petrol arzının bu yıl önemli ölçüde arttığı, fazlanın gelecek yıl 2020’deki son zirvenin yüzde 65 üzerine çıkmasının öngörüldüğü bildirildi. Elektrikli ve hibrit araçlara talebin artması ile Çin’de petrol tüketiminin durağanlaşması, küresel petrol talebinin yavaşlamasına yol açıyor. Brent tipi ham petrolün varil fiyatının bu yıl ortalama 68 dolardan 2026’da 60 dolara düşmesi ve bunun son 5 yılın en düşük seviyesi olması bekleniyor. Genel olarak enerji fiyatlarının 2025’te yüzde 12, 2026’da ise yüzde 10 gerilemesi öngörülüyor.

G IDA VE TARIM ÜRÜNLERİ FİYATLAR INDA DALGALANMA

Gıda fiyatlarının 2025’te yüzde 6,1, 2026’da ise yüzde 0,3 düşmesi bekleniyor. Raporda, rekor üretim ve ticaret gerilimleri nedeniyle soya fasulyesi fiyatlarının bu yıl düştüğü, gelecek iki yılda dengelenmesinin öngörüldüğü ifade edildi. Kahve ve kakao fiyatlarının ise arz koşullarının iyileşmesiyle 2026’da gerileyeceği kaydedildi.

Gübre fiyatlarının 2025’te yüzde 21 artmasının, çiftçilerin kar marjlarını daraltacağı ve gelecekteki mahsul verimine ilişkin endişeleri artırabileceği belirtilirken, 2026’da yüzde 5 düşüş öngörülüyor.

ALT IN VE KIYMETLİ METALLERDE Y ÜKSELİ Ş BEKLENİYOR

Kıymetli metallerin bu yıl rekor seviyelere ulaştığı, güvenli liman varlıklara olan talep ve merkez bankalarının alımlarının bu yükselişi desteklediği vurgulandı. Altının fiyatının 2025’te yüzde 42 artmasının beklendiği raporda, 2026’da ise yüzde 5 daha yükselerek 2015-2019 ortalamasının neredeyse iki katına çıkacağı öngörülüyor. Gümüş fiyatlarının ise 2025’te yüzde 34 artarak rekor bir yıllık ortalama yakalaması ve 2026’da yüzde 8 yükselmesi bekleniyor.

Dünya Bankası, tahmin döneminde küresel büyümenin zayıf kalması, ticaret gerilimleri ve politika belirsizliklerinin sürmesinin, emtia fiyatlarının beklenenden daha fazla düşmesine yol açabileceğini de raporuna ekledi.