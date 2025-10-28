Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Altında ikinci perde açılıyor, fırsat kapıyı çalıyor! İslam Memiş: Pozisyon alın

Altında ikinci perde açılıyor, fırsat kapıyı çalıyor! İslam Memiş: Pozisyon alın

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Altin, Gümüş, Döviz, Borsa, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Altında sert düşüşleri "manipülasyon piyasası" olarak değerlendiren İslam Memiş, kasım ayında ons ve gram altında düşüşlerin sürebileceğini ancak kısa vadede tepki alımlarının görülebileceğini söyledi."Fed kararının ardından 3800 doların üzerinde tepki yükselişi bekliyorum" diyen Memiş, yıl sonuna kadar manipülasyon fiyatlamasının süreceğini belirtip kısa vadeli işlem yapanlar için alım için fırsat olduğunu ekledi.

Altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüşler yaşanırken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş değerlendirmelerini paylaştı. Memiş, Kasım ayında ons ve gram altında düşüşlerin sürebileceğini ancak kısa vadede tepki alımlarının gelebileceğini söyledi.

Altında ikinci perde açılıyor, fırsat kapıyı çalıyor! İslam Memiş: Pozisyon alın - 1. Resim

BORSADA HEDEF 11.800 PUAN

İslam Memiş, Borsa İstanbul 100 endeksinde kısa vadede pozitif beklentisinin sürdüğünü belirterek, "Kasım ayı itibarıyla 11.000 puan seviyesine yerleşen Borsa İstanbul’da hedef seviye 11.800 puan" dedi.

Altında ikinci perde açılıyor, fırsat kapıyı çalıyor! İslam Memiş: Pozisyon alın - 2. Resim

DOLAR VE EURO

Dolar kurunun serbest piyasada 42 lira seviyesinin üzerinde olduğunu hatırlatan Memiş, “Kasım ayında yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini bekliyorum. 42.30-42.50 bandı üst direnç olarak karşımıza çıkabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Euro/Dolar paritesine ilişkin de görüşlerini paylaşan Memiş, “1.16 seviyesinin altındaki sarkmalar kısa vadeli alım fırsatı. Hedefim 1.20, devamında 1.21 seviyesi. Euro TL tarafında da yükseliş yönlü beklentim sürüyor, Euro şu anda hâlâ ucuz” dedi.

Altında ikinci perde açılıyor, fırsat kapıyı çalıyor! İslam Memiş: Pozisyon alın - 3. Resim

ALTINDA 495 DOLARLIK SERT DÜŞÜŞ

Memiş, altın fiyatlarındaki sert gerilemeye dikkat çekerek, "Uluslararası piyasalarda ons altın 4382 dolardan 3887 dolara geriledi. 1,5 haftada 495 dolarlık bir düşüş yaşandı. Bu beklediğimiz bir geri çekilme, sürpriz değil" diye konuştu.

Altında ikinci perde açılıyor, fırsat kapıyı çalıyor! İslam Memiş: Pozisyon alın - 4. Resim

FED KARARINI İŞARET ETTİ

"3800 dolar ana destek, altında 3750 seviyeleri var" diyen Memiş, kısa vadeli yatırımcılar için fırsat oluşabileceğini belirtti:

"Amerika Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı öncesinde düşüşler yaşandı. Çarşamba akşamı faiz kararı sonrası teknik tepki yükselişleri bekliyorum. Bu düşüşleri kısa vadeli alım fırsatı olarak değerlendirmekte fayda var"

Altında ikinci perde açılıyor, fırsat kapıyı çalıyor! İslam Memiş: Pozisyon alın - 5. Resim

GRAM ALTINDA İKİNCİ TUR FIRSAT UYARISI

Kapalıçarşı’da fiziki gram altının 5.575 lira seviyesinde olduğunu hatırlatan Memiş, "2 hafta önce 6.282 liraya kadar yükselen gram altın 707 lira geriledi. Fed sonrası 5700-5800 bandında tepki yükselişi görebiliriz. Kasım ayında ikinci tur alım fırsatları gündeme gelebilir" ifadelerini kullandı.

Altında ikinci perde açılıyor, fırsat kapıyı çalıyor! İslam Memiş: Pozisyon alın - 6. Resim

"MANİPÜLASYON FİYATLAMASI SÜRECEK"

Piyasalarda manipülasyonun devam ettiğini belirten Memiş, "Eylül’de yükseliş yönlü manipülasyon gördük, yıl sonuna kadar düşüş yönlü manipülasyon fiyatlaması göreceğiz. Ona göre pozisyon alınmalı" dedi.

