Altın fiyatlarıyla ilgili yeni tahmin! Düşecek mi, yükselecek mi?

Altın fiyatlarıyla ilgili yeni tahmin! Düşecek mi, yükselecek mi?

Rekor seviyelerden düşüşe geçen altının geleceği merak konusu. Milyonlar altındaki düşüşün devam edip etmeyeceğini merak ederken, Londra Kıymetli Madenler Piyasası Birliği'nden altın fiyatlarıyla ilgili bir dikkat çeken bir tahmin geldi. İşte detaylar...

Altının gram fiyatı spot piyasada 5 bin 910 lirayla, ons fiyatı ise 4 bin 381 dolarla rekor kırmıştı. Kapalıçarşı'da gram altın 6 bin 300 liraları görmüştü. Geçtiğimiz hafta sert bir düşüş yaşayan altın fiyatları yeni haftada da düşüşünü sürdürdü. Gram altın 15.30 itibarıyla 5 bin 296 liradan, ons altın ise 3 bin 927 dolardan işlem görüyor. Milyonlar altının geleceğini merak ederken, altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken bir tahmin geldi. 

ONS ALTINDA 4 BİN 980 DOLAR TAHMİNİ 

Londra Kıymetli Madenler Piyasası Birliği'nin (LBMA) Kyoto'daki yıllık toplantısına katılan delegeler, ons altının 12 ay içinde 4 bin 980 dolara ulaşacağını öngördü. Bu tahmin mevcut seviyelere göre, yüzde 27'lik bir artışa işaret ediyor.

Altın fiyatlarıyla ilgili yeni tahmin! Düşecek mi, yükselecek mi? - 1. Resim

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Delegeler, altın fiyatlarındaki yükselişin nedenlerini de ele aldı. Buna göre, siyasi gerginlikler, ABD tarifelerine ilişkin belirsizlik ve son dönemdeki "fırsatı kaçırma korkusunun" fiyat artışında etkili olduğunu belirtti.

Altın fiyatlarıyla ilgili yeni tahmin! Düşecek mi, yükselecek mi? - 2. Resim

46 YIL SONRA EN BÜYÜK YILLIK ARTIŞA GİDİYOR 

Altın 2025 yılında rekor üstüne rekor kırdı. Şimdiye kadar yüzde 50'ye yakın yükselen altın, 1979'dan bu yana en büyük yıllık artışına ilerliyor. Gram altın sene başında 2 bin 980 lira seviyelerindeydi. Ons altın ise 2 bin 624 dolar idi.

