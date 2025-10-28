Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Konkordato başvurusu yaptı! Türkiye'nin yatak devi iflasın eşiğinde

Konkordato başvurusu yaptı! Türkiye'nin yatak devi iflasın eşiğinde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Konkordato başvurusu yaptı! Türkiye&#039;nin yatak devi iflasın eşiğinde
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

1980 yılından bu yana hizmet veren Mavi Ay Yatak firması içinde olduğu darboğaza daha fazla dayanamadı. Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa gibi Avrupa ülkelerine ihracat yapan, fermuarlı yatak kılıfı üretiminde Türkiye’nin ilk üreticisi olan firma konkordato başvurusu yaptı. Mahkeme şirkete 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Firma bu sürede ekonomik olarak toparlayamazsa iflas kararıyla karşı karşıya kalacak. 

Türkiye'de konkordato ilan eden firmalara bir yenisi daha eklendi. 1980 yılında kurulan ve fermuarlı yatak kılıfı üretiminde Türkiye’nin ilk üreticisi olarak sektörde adını duyuran Mavi Ay Yatak, konkordato başvurusu yaptı. 

MAHKEME GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERDİ

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Mavi Ay Yatak’ın da aralarında bulunduğu Turkuaz Yatak Baza Oturma Grupları İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Ada Yatak Baza Sanayi ve Ticaret A.Ş., Beyrut Mühendislik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve King Protrade Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti. için 3 aylık geçici konkordato mühleti verdi.

Konkordato başvurusu yaptı! Türkiye'nin yatak devi iflasın eşiğinde - 1. Resim

MAHKEMEDEN ŞİRKETE YASAK 

Mahkeme, şirketin taşınır ve taşınmaz mallarının devri ikinci bir karara kadar yasaklandı. Ayrıca mahkemenin izni olmadan rehin tesis edilmesi, kefalet verilmesi, taşınmazların devredilmesi yasak kapsamına alındı. İcra ve iflas işlemleri de geçici olarak durduruldu. 24 Ekim 2025’ten itibaren şirket aleyhine hiçbir yeni takip başlatılamayacak. Bu süreçte görev yapmak üzere mali konularda uzman bir konkordato komiseri atandı.

AVRUPA'YA İHRACAT YAPIYORDU 

Merkezi Bursa’da bulunan Mavi Ay Yatak, Turkuaz Yatak Baza şirketine bağlı olarak faaliyet yürütüyordu. Firma; Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa gibi Avrupa ülkelerine ihracat yapıyor, Türkiye’nin önde gelen yatak ve ev tekstili markaları arasında yer alıyordu.

1980 yılında kurulan şirket, fermuarlı yatak kılıfı üretiminde Türkiye’nin ilk üreticisi olarak sektörde adını duyurmuştu. 1989 yılında gerçekleştirdiği ihracat başarısıyla Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından “ilk 40 ihracatçı firma” arasında gösterilmiş ve ödül almıştı.

Konkordato başvurusu yaptı! Türkiye'nin yatak devi iflasın eşiğinde - 2. Resim

ÖDÜL ALMIŞTI

Yıllar içinde ürün çeşitliliğini artıran firma, ikinci kuşağın yönetime geçmesiyle birlikte büyümesini sürdürdü. Kısa sürede Türkiye genelinde 3.600 firma arasından seçilerek KOBİ ve Girişimcilik Ödülü’ne layık görüldü.

HEDEFİ ASYA VE AVRUPA'DA LİDER OLMAKTI

Mavi Ay Yatak, hem iç pazara hem de Avrupa ülkelerine ihracat gerçekleştiriyor, “Asya ve Avrupa’nın en büyük yatak üreticisi olma” hedefiyle çalışmalarını sürdürüyordu. Ancak son yıllarda artan maliyetler, döviz dalgalanmaları ve iç piyasadaki daralma, şirketin finansal yapısını olumsuz etkiledi. Uzmanlara göre konkordato kararı, firmaya mali yapısını yeniden düzenleme ve alacaklılarla uzlaşma fırsatı tanıyacak.

İFLAS KARARI GELEBİLİR 

Mahkeme kararına göre Mavi Ay Yatak ve bağlı şirketlerine üç aylık geçici mühlet tanındı. Bu sürede firma, alacaklılarıyla uzlaşarak mali durumunu düzeltmeye çalışacak. Sürecin olumlu sonuçlanmaması halinde şirketin iflas sürecine girmesi gündeme gelebilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

“Tuğyan 6 aydır cinayeti planlıyordu” iddiası gündem oldu… Güllü’nün kızından cevap gecikmedi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
"Teşekkürler" mesajıyla duyurdular! Dünyaca ünlü marka Türkiye'den çekildi - EkonomiDünyaca ünlü marka Türkiye'den çekildiKütahya'da hasat başladı! Tonu 2 bin 100 TL - EkonomiKütahya'da hasat başladı! Tonu 2 bin 100 TLTicaret Bakanı Bolat açıkladı! İhracatta Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı - Ekonomiİhracatta Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldıTCMB sonrası kredi oranları düştü mü? İşte 125 bin TL’nin yıl yıl geri ödemesi - Ekonomiİşte 125 bin TL’nin yıl yıl geri ödemesi‘Mini elektrikli’ araç modası yayılıyor! İşte fiyatı en ucuz 10 model - Ekonomiİşte fiyatı en ucuz 10 model2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Şener Üşümezsoy, şimdi de o bölgeyi uyardı: Fay henüz kırılmadı  - EkonomiŞimdi de o bölgeyi uyardı: Fay henüz kırılmadı
Sonraki Haber Yükleniyor...