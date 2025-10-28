2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Şener Üşümezsoy, şimdi de o bölgeyi uyardı: Fay henüz kırılmadı 

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün akşam 22.48'de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 binanın ve 1 dükkanın yıkıldığını, can kaybının olmadığını açıkladı. Depremin ardından son dönemde isabetli tahminleriyle dikkat çeken Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan dikkat çeken uyarılar geldi. Sındırgı çevresinde büyük bir deprem beklenmediğini belirten Üşümezsoy, "Fay henüz kırılmadı" diyerek başka bir bölgeyi işaret etti.

"BUNDAN BÜYÜK BİR DEPREM BEKLEMESİNLER"

CNN Türk canlı yayınında konuşan Üşümezsoy, "Sındırgı’da işaret ettiğim depremin devamı, biraz daha güneydoğusuna doğru. 15. km bir fay kırılmıştı, güneye doğru gelen bir devamlılığı vardı. Sındırgı’nın 7-8 km güneydoğusundaki fay hattına doğru. Sındırgı’nın altındaki değil dağlarında olan bir deprem. Ne anlama geliyor? 100 km’lik bir yüzey yırtılıyor yaklaşık olarak. 10-15 km daha yırtılma olmuştu. Burası artçıların güneye doğru büyümesi yeni bir fay düzlemine doğru. Sındırgı’nın altında değil güneyine doğru, bundan büyük bir deprem beklemesinler." dedi.

"MARMARA DEPREMİNİ ETKİLEMEZ"

"Sındırgı depremi, Marmara depremini etkiler mi?" sorusuna cevap veren Üşümezsoy, "Karadeniz’in açıklarında 3.9’luk bir deprem olmuştu. 23 Nisan’da kırılan faydan sonra stres açığa çıkınca bunları tetikliyor. Karadeniz’deki olan depremler ve kuzeye doğru artçılar değil, tetiklenen depremler. Marmara depremini etkilemez." şeklinde konuştu.

"SİMAV'DA FAY HENÜZ KIRILMADI"

Bölgedeki diğer fay hatlarına da dikkat çeken Üşümezsoy, "Sındırgı ve çevresindeki iki ana fay hattı kırıldı, dolayısıyla uzun süre burada deprem beklemiyoruz. Ancak geriye sadece Simav kaldı, Simav'daki fay henüz kırılmadı" dedi.

"SİLİVRİ VE MARMARA'DA KORKULACAK BİR DURUM YOK"

Silivri çevresinde meydana gelen sarsıntıların da endişe oluşturmaması gerektiğini belirten Üşümezsoy, "Silivri'nin içinde yer alan çukur, iki kırık arasında kalan bir faydır. Burada büyük bir deprem beklenmez. Dün Karadeniz'deki deprem de aynı sistemin bir parçasıydı, Silivri'de yaşayanların korkmasına gerek yok" dedi.

Marmara'daki riskli bölgeye de dikkat çeken Üşümezsoy, "1999'dan bu yana en fazla risk taşıyan hat Kumburgaz–Silivri çukurundaki 35 kilometrelik faydır. Bu fay en fazla 6.5 büyüklüğünde bir deprem üretir. Ancak Silivri–Yeşilköy arasındaki hattın iki parçalı olduğunu düşünüyorum. Bu iki parça ayrı ayrı kırılırsa, en fazla iki adet 6.2 büyüklüğünde deprem olabilir" ifadelerini kullandı.