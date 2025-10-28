Bu yıl en çok sarsıntı Marmara’da! Depremler konut fiyatlarını nasıl etkiliyor?

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye deprem gerçeği ile dün gece bir defa daha yüzleşti. Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki sarsıntı; İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nin birçok ilinde, Manisa, İzmir ve Kütahya gibi çevre illerde hissedildi.

Türkiye'de bu yıl meydana gelen depremlere bakıldığında 5,0 ve üzeri şiddetteki sarsıntıların ağırlıklı olarak Kuzey Batı Anadolu'da ve Marmara Bölgesinde gerçekleştiği görülüyor. Bu depremler şöyle sıralanıyor:

-27 Ekim 2025/Balıkesir-Sındırgı: 6,1

-2 Ekim 2025/Tekirdağ-Marmara Ereğlisi: 5,3

-28 Eylül 2025/Kütahya-Simav: 5,3

-10 Ağustos 2025/Sındırgı-Balıkesir: 6,0

-3 Haziran 2025/Marmaris-Muğla: 5,8

-23 Nisan 2025/Silivri-İstanbul: 6,2

MARMARA’DA KONUT FİYATLARI

Depremler, kentsel dönüşüm ve güvenli yapı zaruretini yeniden gündeme getirirken, nüfusun büyük çoğunluğunun yaşadığı Marmara Bölgesi, aynı zamanda konut piyasasının da en hareketli olduğu bölgeler arasında ilk sırada yer alıyor.

Marmara Bölgesindeki illerde 2025 yılının 3. Çeyrek sonu itibarıyla metrekare satış fiyatları ve bu yıl gerçekleşen fiyat artışları şöyle:

İstanbul

Metrekare fiyatı: 68 bin 763 TL

2025 fiyat artışı: %26,06

Bursa

Metrekare fiyatı: 34 bin 456 TL

2025 fiyat artışı: %24,35

Kocaeli

Metrekare fiyatı: 36 bin 384 TL

2025 fiyat artışı: %28,40

Sakarya

Metrekare fiyatı: 34 bin 594 TL

2025 fiyat artışı: %25,66

Yalova

Metrekare fiyatı: 35 bin 417 TL

2025 fiyat artışı: %22,34

Balıkesir

Metrekare fiyatı: 41 bin 41 TL

2025 fiyat artışı: %24,45

Bilecik

Metrekare fiyatı: 28 bin 899 TL

2025 fiyat artışı: %24,45

Çanakkale

Metrekare fiyatı: 44 bin 605 TL

2025 fiyat artışı: %32,42

Edirne

Metrekare fiyatı: 39 bin 644 TL

2025 fiyat artışı: %24,60

Kırklareli

Metrekare fiyatı: 35 bin 492 TL

2025 fiyat artışı: %26,62

Tekirdağ

Metrekare fiyatı: 35 bin 542 TL

2025 fiyat artışı: %27,13

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

-Konut Fiyat Endeksi, yılın ilk 9 ayında Türkiye genelinde ortalama fiyatların %23,50 civarında arttığına işaret ederken, Marmara Bölgesindeki şehirlerin tamamı ortalama üzerinde performans gösterdi.

-Türkiye’de 9 aylık enflasyonun %25,43 olarak gerçekleştiği dikkate alındığında; Yalova, Bursa, Balıkesir, Bilecik ve Edirne’de konut fiyatları, reel olarak sınırlı da olsa geriledi.

DEPREMLER ETKİLEMEDİ

Uzmanlar, Marmara Bölgesinin ekonomik potansiyelinin yüksek olduğunu, yıllardır yeni ve güvenli yapı stokunda hızlı artış yaşandığını ve konut fiyatlarının bu yıl yaşanan depremlerden çok etkilenmediğini belirterek, “Buna karşılık genç yapı ve yatay mimari tercihleri daha ağır basıyor” diye konuşuyor.