29 Ekim ücretsiz konserler listesi İstanbul! Hangi ilçede, saat kaçta?

Cumhuriyet’in 102. yılında İstanbul halkı için hazırlanan ücretsiz konser programı, şehrin farklı noktalarında etkinliklerle dolu bir gün vadediyor. İşte, İstanbul'daki 29 Ekim ücretsiz konserler listesi..

29 EKİM ÜCRETSİZ KONSERLER LİSTESİ İSTANBUL!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra ilçe belediyeleri de 29 Ekim kutlamaları için özel programlar hazırladı. Volkswagen Arena’da Kenan Doğulu ve Mahmut Orhan sahne alacak. Özel koreografi, dans gösterileri ve ışık şovlarıyla donatılan bu etkinliğe katılım ücretsiz ancak kayıt gerekiyor.

Beşiktaş Meydanı’nda İBB Kent Orkestrası ve Cumhuriyet Senfonisi saat 19.30’da sahneye çıkacak. Programda Bendeniz, Bora Öztoprak, Ferda Anıl Yarkın, Moğollar, Şebnem Paker ve Zuhal Olcay gibi birçok sanatçı yer alacak. Katılımın yoğun olması bekleniyor.

29 EKİM İSTANBUL'DA ÜCRETSİZ KONSER HANGİ İLÇEDE, SAAT KAÇTA?

Bakırköy Cumhuriyet Meydanı’nda saat 21.30’da Koray Avcı sahne alacak.

Sancaktepe’de 20.00’de Feridun Düzağaç konseri düzenlenecek.

Bahçelievler Milli Egemenlik Parkı’nda Sinan Akçıl saat 20.30’da sahnede olacak.

Kadıköy Terminal’de OZBİ, 18.30’da sevenleriyle buluşacak.

Beykoz Sahili Etkinlik Alanı’nda Kubat saat 20.00’de sahneye çıkacak.

Ataşehir AKOM önünde Fatma Parlakol 17.00’de, DJ Emir Yazgan 19.30’da ve Ferhat Göçer 21.00’de konser verecek.

Maltepe Cumhuriyet Meydanı’nda Madrigal 20.45’te sahne alacak.

Çekmeköy Taşdelen’de İrem Derici saat 21.00’de konser verecek.

Bağcılar Meydanı’nda ise Ahiyan ve İlyas Yalçıntaş saat 19.30’da sahne alacak.