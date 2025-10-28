Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > Bugün kütüphaneler açık mı? 28 Ekim'de kütüphanelerin çalışma saatleri merak ediliyor

Bugün kütüphaneler açık mı? 28 Ekim'de kütüphanelerin çalışma saatleri merak ediliyor

- Güncelleme:
Bugün kütüphaneler açık mı? 28 Ekim&#039;de kütüphanelerin çalışma saatleri merak ediliyor
28 Ekim'de kütüphaneler açık mı? sorusu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Ders çalışmak ya da kitap okumak isteyen birçok kişi, 28 Ekim 2025 tarihindeki kütüphanelerin çalışma saatlerini araştırıyor.

Cumhuriyet Bayramı arifesi kapsamında 28 Ekim'in resmi olarak yarım gün tatil olması sebebiyle, "Kütüphaneler öğleden sonra açık mı?" sorusu sık sık araştırılıyor.

Öğrenciler ve araştırmacılar, öğleden sonra kütüphanelerin hizmet verip vermeyeceğin merak edip araştırmaya başladı.

Kütüphane istatistikleri açıklandı

BUGÜN KÜTÜPHANELER AÇIK MI? 

28 Ekim Salı günü kütüphaneler 09.00 – 12.30 saatleri arasında açıktır. 

Cumhuriyet Bayramı'nın arifesi olan 28 Ekim, resmi olarak yarım gün tatildir. Bu nedenle kamu kurumlarında olduğu gibi, kütüphaneler de sadece öğleye kadar hizmet verir. 

İstanbul: Kütüphaneler şehri

29 EKİM'DE KÜTÜPHANELERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 29 Ekim Çarşamba günü tüm kütüphaneler kapalıdır. Bayram tatilinin sona ermesiyle beraber 30 Ekim Perşembe gününden itibaren kütüphaneler yeniden normal çalışma düzenine dönecektir.

Tezgahların en ucuz balığı! Kilosu 100 liradan satılıyor
