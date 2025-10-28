Bugün kütüphaneler açık mı? 28 Ekim'de kütüphanelerin çalışma saatleri merak ediliyor

Cumhuriyet Bayramı arifesi kapsamında 28 Ekim'in resmi olarak yarım gün tatil olması sebebiyle, "Kütüphaneler öğleden sonra açık mı?" sorusu sık sık araştırılıyor.

Öğrenciler ve araştırmacılar, öğleden sonra kütüphanelerin hizmet verip vermeyeceğin merak edip araştırmaya başladı.

BUGÜN KÜTÜPHANELER AÇIK MI?

28 Ekim Salı günü kütüphaneler 09.00 – 12.30 saatleri arasında açıktır.

Cumhuriyet Bayramı'nın arifesi olan 28 Ekim, resmi olarak yarım gün tatildir. Bu nedenle kamu kurumlarında olduğu gibi, kütüphaneler de sadece öğleye kadar hizmet verir.

29 EKİM'DE KÜTÜPHANELERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 29 Ekim Çarşamba günü tüm kütüphaneler kapalıdır. Bayram tatilinin sona ermesiyle beraber 30 Ekim Perşembe gününden itibaren kütüphaneler yeniden normal çalışma düzenine dönecektir.