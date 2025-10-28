Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Survivor 2026 başlamadan kriz! Avatar Atakan kadrodaki ismi ağzından kaçırdı

Ekranların fenomen yarışması Survivor 2026 daha başlamadan konuşulmaya devam ediyor. Yarışmanın eski şampiyonlarından Avatar Atakan, yaptığı son açıklamada yeni sezonda yer alacak yarışmacılardan birinin adını resmi duyuru yapılmadan önce ağzından kaçırdı. Bu gelişme, yapım ekibinin gizlilik politikasını ihlal ettiği gerekçesiyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Acun Medya imzalı Survivor, 2026 yılında yeniden “Ünlüler – All Star” formatıyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Yeni sezona dair ilk resmi açıklamaları bizzat Acun Ilıcalı yapmıştı. Ilıcalı, yarışmanın ilk yarışmacısının şarkıcı Bayhan Gürhan olduğunu açıklamış, kısa süre sonra da Keremcem’in kadroda yer alacağını duyurmuştu.

Henüz diğer isimler açıklanmadan Avatar Atakan’ın sürpriz bir şekilde Nagihan Karadere’nin adını ifşa etmesi, Survivor takipçileri arasında şaşkınlığa neden oldu.

ATAKAN'DAN DİKKAT ÇEKEN GAF

Survivor tarihine adını yazdıran eski şampiyonlardan Atakan Arslan (Avatar Atakan), katıldığı bir yayında yaptığı açıklamayla gündeme oturdu. Yeni sezona dair konuşan Atakan, “Herkesin merakla beklediği sezon geliyor. Bayhan var, ben de onun performansını çok merak ediyorum” dedi. Ardından, gülümseyerek, “Nagihan tekrardan gidiyor, inşallah bu kez şampiyon olur, başarılar diliyorum” sözleriyle henüz açıklanmayan bir ismi ağzından kaçırdı.

Bu sözler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, pek çok kullanıcı “Acun Ilıcalı’dan önce açıklama yapmak profesyonelliğe sığmaz” yorumları yaptı. Bazı izleyiciler ise Atakan’ın dikkat çekmek için bilerek bu çıkışı yaptığını öne sürdü.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ BÜYÜDÜ

Atakan’ın açıklaması, kısa sürede sosyal medya platformlarında gündem oldu. “Survivor sürprizlerle yaşar, Atakan bu kez sınırı aştı”, “Erken ifşa yarışmanın heyecanını bitirdi” ve “Acun Ilıcalı'nın tepkisini merak ediyoruz” gibi yorumlar peş peşe geldi. 

Özellikle yarışmanın sıkı takipçileri, Survivor formatında merak ve gizliliğin en önemli unsurlardan biri olduğuna dikkat çekti.

Konuya ilişkin Acun Ilıcalı veya Survivor yapım ekibinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. 

 

