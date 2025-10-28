Gelinim Mutfakta’ya büyük tepki! Acı haberi canlı yayında verdiler, seyirci çok kızdı

Ünlü şarkıcı Aslı Hünel’in sunuculuğunu üstlendiği Kanal D’nin gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta, son bölümüyle izleyicilerin büyük tepkisini topladı. Programda, yarışmacılardan Miyase’nin babasının kalp krizi geçirdiği ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı bilgisi, çekim sırasında Aslı Hünel’e iletildi.

MİYASE'YE ACI HABERİ CANLI YAYINDA VERDİLER

Yaşanan bu gelişme, yarışmacıya stüdyo ortamında, kameralar önünde bildirildi. Miyase’nin, babasının sağlık durumuna ilişkin acı haberi aldığı anlarda yaşadığı büyük üzüntü ve şok, tüm detaylarıyla programda yayınlandı. Hatta babasının yoğun bakımda bulunduğu anlara ait görüntülerin de programda gösterilmesi, seyirciler arasında infiale yol açtı.

TEPKİLER GECİKMEDİ

Olayın ardından sosyal medyada çok sayıda izleyici, program yapımcılarını ve kanalı sert bir dille eleştirdi. Kullanıcılar, sosyal medyada “Yorum yapmayacağım diyorum ama bu kadarı da pes”, “Reyting uğruna yapmadığınız kalmadı, pes doğrusu”, “Kamerayı kapatıp söylese olmaz mıydı?” gibi yorumlarla tepkilerini dile getirdi.

SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Pek çok izleyici, böyle hassas bir konunun kameralar önünde paylaşılmasının etik olmadığını savunarak, bazı televizyon programlarının reyting uğruna insan duygularını istismar ettiğini belirtti. Programın ilgili bölümü, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.