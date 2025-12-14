Sakatlıktan döndü, hazır olmasa da dün on birdeydi. Ve kalitesini gözler önüne serdi.

Zekâsı ile döndü, varlığı ile yokluğunda Galatasaray için önemini açıkça gösterdi:

Yunus Akgün!

Bazı oyuncuların değerini, önemini yokluğunda daha iyi anlarsınız!

İşte Yunus da 67 dakikada zekâsı ile, hücum aksiyonlarına kattığı akılla maça damga vurdu!

Galatasaray ligin zayıf halkalarından biri olan Antalyaspor’u, Yunus’un oyun zekâsı ile geçti.

İlk yarıda maçı kopardılar

Bir kere Antalyaspor kötü bir takım. Değil Erol Bulut hangi teknik adam gelirse gelsin bu takımla işi çok zor olur! Bu takım daha çok teknik adam yer!

Galatasaray maça âdeta 1-0 önde başladı. Yunus’un asistinde Leroy Sane tamamladı ve Fenerbahçe, Samsunspor maçlarından sonra Alman yıldız yine skor katkısı verdi. Sallai’nin ceza sahası dışından attığı gol ise 90 dakika öncesi Okan Buruk’un ‘maçı ilk yarıda koparmalıyız’ düşüncesini gerçeğe dönüştürdü.

Yine bir oyundan düşüş

Skor 2-0’a gelse de son haftalardaki travmalar nedeniyle Okan Hoca aslarını kenara almak için 3-0’ı bekledi!

Çünkü 2. yarı oyundan düşen Galatasaray, Antalyaspor’a dahi pozisyon verdi!

Yine sahneye Yunus çıktı ve kalite, klas, zekâ kokan derin pasını Osimhen bitirdi.

Asları kenara geldikten sonra Galatasaray yine kalesinde golü görürken iki pozisyon daha verdi!

Antalya deplasmanına attığı golle golcü İcardi noktayı koydu.

Maçın adamı: Yunus Akgün

