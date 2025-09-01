Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gelinim Mutfakta sunucusu Aslı Hünel kimdir, evli mi?

Kanal D'nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta, yeni sezonda Aslı Hünel'in enerjik sunumuyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. 1 Eylül tarihinde 8. sezonuyla dönen programın sunuculuğunu üstlenen Aslı Hünel hayatı, evliliği ve kariyerine dair detaylar merak konusu.

Aslı Hünel, Gelinim Mutfakta'nın 8. sezonunda da sunucusu oldu. Ardından Hünel'in kariyeri ve özel hayatı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. 

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU KİM?

Gelinim Mutfakta, Kanal D’nin hafta içi her gün yayınlanan ve gelin-kaynana rekabetiyle izleyicileri ekran başına çeken popüler yarışma programı, 8. sezonuna 1 Eylül 2025'te ekranlara geri döndü. Programın sunucusu ise bu sezon da  Aslı Hünel oldu.

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, 4 Haziran 1977’de İstanbul’da doğdu.  Anne tarafı Arap, baba tarafı Selanik göçmeni olan Hünel, sanatla iç içe bir ailede büyüdü.

Müzik kariyerine Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde başlayan sanatçı, 14 yaşında şan dersleri alarak sesini geliştirdi.

1994’te “Güneş Doğmuyor” albümüyle profesyonel müzik dünyasına adım atan Hünel, ardından “Duygular” (1997), “Kendine İyi Bak” (2003), “Dönemem” (2006), “Aynalar” (2012) ve “Bambaşka” (2019) gibi albümlerini çıkardı. “Ayarsızım” (2021), “Sade ve Sakin” (2021), “Aynalı Körük” (2022) ve “Bundan Bahsetsin” (2024) gibi single’larıyla da dinleyici kitlesini genişletti.

Ağustos 2024’ten itibaren Kanal D’de “Gelinim Mutfakta”nın sunuculuğunu üstlenen Hünel, hem müzik hem de televizyon dünyasında geniş bir hayran kitlesine sahip. Aynı zamanda oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşidir. 

ASLI HÜNEL EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Aslı Hünel, 12 Nisan 2018 yılında iş insanı Savaş Fatin Yurtsever ile evlendi. Düğünleri İstanbul Baltalimanı'nda sanat dünyasından birçok ünlünün katılımıyla gerçekleşti. Evlilikleri boyunca gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih eden çift, zaman zaman sosyal medyada paylaştıkları mutluluk kareleriyle hayranlarının beğenisini topluyor. 

ASLI HÜNEL'İN ÇOCUĞU VAR MI?

Aslı Hünel'in özel hayatı sıkça merak edilen konular arasında yer alıyor. Başarılı sanatçının şu an için çocuğu bulunmuyor.

