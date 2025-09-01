Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Gelinim Mutfakta bugün var mı, yok mu? Kanal D yayın akışı paylaşıldı

Gelinim Mutfakta bugün var mı, yok mu? Kanal D yayın akışı paylaşıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gelinim Mutfakta bugün var mı, yok mu? Kanal D yayın akışı paylaşıldı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Aslı Hünel'in sunumuyla Gelinim Mutfakta programı 4 Temmuz 2025'te yayınlanan 1660. Bölümünde sezon finali yapmıştı. 1 Eylül itibarıyla tüm programlar yeni bölümüyle ekrana gelmeye başladı. Sevilen gündüz kuşağı "Gelinim Mutfakta bugün var mı, yok mu?" sorusuna cevap aranıyor. İşte Kanal D yayın akışı...

Gündüz kuşağının en sevilen yarışma programlarından Gelinim Mutfakta, yeni sezon için hazırlıklarını tamamamladı. İzleyicilerin heyecanla beklediği o gün geldi.

Yarışmanın taze yüzlerle ve yeni sürprizlerle ekranlara dönecek. Peki, "Gelinim Mutfakta bugün var mı, yok mu?" İşte 1 Eylül 2025 Kanal D TV yayın akışı....

Gelinim Mutfakta bugün var mı, yok mu? Kanal D yayın akışı paylaşıldı - 1. Resim

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN VAR MI, YOK MU?

Gelinim Mutfak'ta bugün vardır. 1 Eylül Kanal D yayın akışına bakıldığında Gelinim Mutfakta yeni sezonuyla bugün saat 14:00'da Kanal D'de ekranlarında yayınlanacak. 

Gelinim Mutfak'ta programında 4 gelin ve kayınvalideleri yarışıyor. Gelinlerin yaptığı yemekleri kimin olduğunu bilmeden oylamaya yapan kayınvalideler, günlük çeyrek altının ve haftalık bileziklerin sahibi oluyor.

Gelinim Mutfakta bugün var mı, yok mu? Kanal D yayın akışı paylaşıldı - 2. Resim

1 EYLÜL 2025 KANAL D YAYIN AKIŞI

00:00 Ejder Yürek: İntikam

01:30 Ejder Yürek: İntikam

03:00 Poyraz Karayel

04:30 5N 1K

04:50 Kuzey Güney

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta 

16:30 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Cengiz Han Destanı

22:40 Eşref Rüya

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

ŞİÖ Zirvesi’nin 2.gününde oyun kurucu Türkiye oldu! 'Tek ülke' dediler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsmail Küçükkaya neden yok? Yeni Bir Sabah programında yer almadı - Haberlerİsmail Küçükkaya neden yok? Yeni Bir Sabah programında yer almadıFenerbahçe Ederson ile anlaştı mı, Ederson Fenerbahçe’ye gelecek mi? - HaberlerFenerbahçe Ederson ile anlaştı mı, Ederson Fenerbahçe’ye gelecek mi?Marco Asensio kimdir, kaç yaşında, nerede oynadı? Son dakika Fenerbahçe transfer haberi.... - HaberlerMarco Asensio kimdir, kaç yaşında, nerede oynadı? Son dakika Fenerbahçe transfer haberi....Müge Anlı bugün var mı? 1 Eylül 2025 ATV yayın akışı - HaberlerMüge Anlı bugün var mı? 1 Eylül 2025 ATV yayın akışıLiseler ne zaman açılıyor 2025? - HaberlerLiseler ne zaman açılıyor 2025?MasterChef'te kim elendi? 31 Ağustos Pazar MasterChef Türkiye elenen isim belli oldu - HaberlerMasterChef'te kim elendi? 31 Ağustos Pazar MasterChef Türkiye elenen isim belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...