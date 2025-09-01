Gelinim Mutfakta bugün var mı, yok mu? Kanal D yayın akışı paylaşıldı

Gündüz kuşağının en sevilen yarışma programlarından Gelinim Mutfakta, yeni sezon için hazırlıklarını tamamamladı. İzleyicilerin heyecanla beklediği o gün geldi.

Yarışmanın taze yüzlerle ve yeni sürprizlerle ekranlara dönecek. Peki, "Gelinim Mutfakta bugün var mı, yok mu?" İşte 1 Eylül 2025 Kanal D TV yayın akışı....

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN VAR MI, YOK MU?

Gelinim Mutfak'ta bugün vardır. 1 Eylül Kanal D yayın akışına bakıldığında Gelinim Mutfakta yeni sezonuyla bugün saat 14:00'da Kanal D'de ekranlarında yayınlanacak.

Gelinim Mutfak'ta programında 4 gelin ve kayınvalideleri yarışıyor. Gelinlerin yaptığı yemekleri kimin olduğunu bilmeden oylamaya yapan kayınvalideler, günlük çeyrek altının ve haftalık bileziklerin sahibi oluyor.

1 EYLÜL 2025 KANAL D YAYIN AKIŞI

00:00 Ejder Yürek: İntikam

01:30 Ejder Yürek: İntikam

03:00 Poyraz Karayel

04:30 5N 1K

04:50 Kuzey Güney

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:30 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Cengiz Han Destanı

22:40 Eşref Rüya