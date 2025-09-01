Gelinim Mutfakta bugün var mı, yok mu? Kanal D yayın akışı paylaşıldı
Aslı Hünel'in sunumuyla Gelinim Mutfakta programı 4 Temmuz 2025'te yayınlanan 1660. Bölümünde sezon finali yapmıştı. 1 Eylül itibarıyla tüm programlar yeni bölümüyle ekrana gelmeye başladı. Sevilen gündüz kuşağı "Gelinim Mutfakta bugün var mı, yok mu?" sorusuna cevap aranıyor. İşte Kanal D yayın akışı...
Gündüz kuşağının en sevilen yarışma programlarından Gelinim Mutfakta, yeni sezon için hazırlıklarını tamamamladı. İzleyicilerin heyecanla beklediği o gün geldi.
Yarışmanın taze yüzlerle ve yeni sürprizlerle ekranlara dönecek. Peki, "Gelinim Mutfakta bugün var mı, yok mu?" İşte 1 Eylül 2025 Kanal D TV yayın akışı....
GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN VAR MI, YOK MU?
Gelinim Mutfak'ta bugün vardır. 1 Eylül Kanal D yayın akışına bakıldığında Gelinim Mutfakta yeni sezonuyla bugün saat 14:00'da Kanal D'de ekranlarında yayınlanacak.
Gelinim Mutfak'ta programında 4 gelin ve kayınvalideleri yarışıyor. Gelinlerin yaptığı yemekleri kimin olduğunu bilmeden oylamaya yapan kayınvalideler, günlük çeyrek altının ve haftalık bileziklerin sahibi oluyor.
1 EYLÜL 2025 KANAL D YAYIN AKIŞI
00:00 Ejder Yürek: İntikam
01:30 Ejder Yürek: İntikam
03:00 Poyraz Karayel
04:30 5N 1K
04:50 Kuzey Güney
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Cengiz Han Destanı
22:40 Eşref Rüya